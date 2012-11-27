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亚洲 | 2012年 11月 27日 星期二 09:29 BJT

〔港报社评〕优化强积金,有选择才有自由--经济日报11月27日

积金局昨提出一系列强积金改革建议,回应社会对强积金收费高、回报低的强烈不满.要强积金发挥退休保障的功能,除将半自由行扩至全自由行外,更关键是增透明度与投资选择,让市民有真正的选择自由,保障退休生活.

本港强积金受托人收费堪称全球最高,令市民感到血汗积蓄被基金公司不断蚕食,供款难以应付日后退休.积金局昨提出改革强积金的建议,如将刚实施的雇员可选择个人受托人的半自由行,在未来3至5年扩展至全面自由行此大方向无疑正确,应可获市民支持,惟要让市民有真正的自由,关键在于有充分的选择权,即增加透明度与投资选择.

短期而言,强积金要尽速提高透明度,包括提供中央电子平台,以统一格式公布各种基金的收费、往绩回报率、风险等重要资讯,让市民可简便地货比三家,判断是否有收费更低、回报更高、更适合自己所需的基金.此举更可鼓励市民为自己的强积金作有效选择,从而对自己负责.

若私营机构可提供这些产品固然最理想,惟港府要有后备方案,由政府或半官方机构加入市场,提供简单易明、低收费的基金.只有足够的投资资讯、足够的投资选择,才能让雇员有真正的选择自由,才能促进市场竞争,以市场力量推动受托人设法减收费,市民供款才可有合理回报,保障日后的退休生活. (A10)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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