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亚洲 | 2012年 11月 27日 星期二 09:30 BJT

〔港报社评〕为雇员积金松绑非全自由行不行--信报11月27日

积金局昨天向政府提出多项改革强积金制度建议,包括设定基金收费上限、规定计划必须提供低收费基金,并引入非牟利经营者等.然而,要打破强积金“高收费、低回报”死结,必须释放出充足的市场竞争性,实行“强积金全自由行”,让劳雇双方的全部供款能够从“寡头式垄断”的运作经营模式中得到松绑.

半自由行无法提高市场的有效竞争.按照“雇员自选安排”,雇员只能把过去自身供款部分每年转移一次,即使不论程序的转折与市场变化引致的交易费用,但个人选择完全受到附加条件所限制,利益效果有限.受托机构亦无减价促销诱因,市场有效竞争性也就无从谈起.假若不提高强积金市场的有效竞争性,通过市场之手主导价格的形成,要纠正目“高收费、低回报”现象,简直是缘木求鱼.

短期来说,精简行政程序,通过电子化和整合账户刻不容缓,提高制度系统的运作效率,尽量压缩行政成本的收费.与此同时,也需要提高受托机构发放收费信息的详情和透明度,来强化一点市场竞争性.但归根究柢,政府必须把强积金半自行全面开放.

可以说,打破强积金“高收费、低回报”困局,最终只能尽快通过社会共识修订法例,彻底解决雇主供款部分抵销遣散费或长期服务金支出的问题,启动设立中央强积金户口资料库,让雇员最终能够把自身和雇主的全部供款自由选择受托机构,并增加受托人市场进入的公开性,使价格可以真正由市场通过竞争来形成. (A02)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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