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亚洲 | 2012年 11月 27日 星期二 09:33 BJT

〔港报社评〕政府要拿出决心全面改革强积金--明报11月27日

积金局提出4项改革方向,目的为降低强积金收费,政府应该积极研究有关建议,强积金既为强制供款计划,证诸过去,强积金依赖市场运作,营运显然未能使人满意,政府有责任较大程度介入,考虑由公共受托人营运强积金.

积金局委托顾问公司就强积金收费所作的研究报告,发现每一个强积金计划,最多有6个人参与工作,都收取费用,除了受托人及基金经理外,原来还包括保荐人、中介人、管理人和保管人,这么多人参与,有过河湿脚之嫌.

积金局向政府提出4方面改革,分别是(1)为强积金收费设定上限.(2)规定所有强积金计划提供不同种类的低收费基金.(3)设立一种简单、低收费、稳健的“基本基金”.(4)引入非牟利经营者,提供简单、低收费的强积金计划.

政府要拿出政治决心,全面改革,使强积金制度在合理公平情况下持续发展.积金局的构思可以深化研究,不过,非牟利机构参与强积金,与公共受托人介入,推出稳健、低收费的强积金计划,可以并存,双管齐下,对其他强积金计划降低收费,会起到更大带动作用.

至于改革大方向仍待研议之际,积金局推动超过100万名持有多过一个帐户的打工仔整合帐户,以减低行政成本,也是应有之义,若整合不顺利,政府应该考虑立法规管,因为户口众多,会使行政成本大增,损害制度的原旨.而促使业界采用电子付款结算系统,协助整合强积金计划、投资基金、委托人和行政平台等,以降低行政成本,也是积金局应该积极推动的工作. (A02)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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