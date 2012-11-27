〔港报社评〕政府要拿出决心全面改革强积金--明报11月27日

路透基点：北汽集团启动2.9亿美元五年期可转让定期贷--TRLPC
路透香港2月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，作为独家牵头行兼簿记行，渣打香港已为中国国有汽车生产商--北京汽车集团有限公司(北汽集团)启动2.9亿美元五年期可转让定期贷款。
积金局提出4项改革方向,目的为降低强积金收费,政府应该积极研究有关建议,强积金既为强制供款计划,证诸过去,强积金依赖市场运作,营运显然未能使人满意,政府有责任较大程度介入,考虑由公共受托人营运强积金.
积金局委托顾问公司就强积金收费所作的研究报告,发现每一个强积金计划,最多有6个人参与工作,都收取费用,除了受托人及基金经理外,原来还包括保荐人、中介人、管理人和保管人,这么多人参与,有过河湿脚之嫌.
积金局向政府提出4方面改革,分别是(1)为强积金收费设定上限.(2)规定所有强积金计划提供不同种类的低收费基金.(3)设立一种简单、低收费、稳健的“基本基金”.(4)引入非牟利经营者,提供简单、低收费的强积金计划.
政府要拿出政治决心,全面改革,使强积金制度在合理公平情况下持续发展.积金局的构思可以深化研究,不过,非牟利机构参与强积金,与公共受托人介入,推出稳健、低收费的强积金计划,可以并存,双管齐下,对其他强积金计划降低收费,会起到更大带动作用.
至于改革大方向仍待研议之际,积金局推动超过100万名持有多过一个帐户的打工仔整合帐户,以减低行政成本,也是应有之义,若整合不顺利,政府应该考虑立法规管,因为户口众多,会使行政成本大增,损害制度的原旨.而促使业界采用电子付款结算系统,协助整合强积金计划、投资基金、委托人和行政平台等,以降低行政成本,也是积金局应该积极推动的工作. (A02)
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路透香港2月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，作为独家牵头行兼簿记行，渣打香港已为中国国有汽车生产商--北京汽车集团有限公司(北汽集团)启动2.9亿美元五年期可转让定期贷款。
0953GMT * 澳元可能特别容易受到当前股市跌势的影响 * 澳元/美元先前走势非常强劲，自12月以来上涨7.7% * 但澳元/美元多次在0.77水位遇阻回落，与2016年情况相似 * 交易员目前的澳元部位偏多，整体上也作多收益较高的货币 * 澳元多仓可能遭遇出清压力，若收在0.7622美元下方，可能引发争相退出部位的卖盘 (完) (编译 蔡美珍；审校 张明钧)
* 短率未变，分配不均但整体偏宽 * 大型龙头银行微升买票利率，先前偏低 * 银行承作跨月RP仍保守以对 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北2月17日 - 台湾银行间短率周五大致持稳。资金调度人员称，两年期定存单标售显示市场资金稳 中偏宽，虽然银行间仍分配不均，但要度过月底应无问题。 资金调度人士表示，月底有四天连续假期，为因应不时之需，部分银行态度仍保守，到期不愿拆出。但也 有银行因资金改善，拆入到期后不再续借。这显示分配不均的情况仍在，但已较日前有所改善。 〞两大龙头至少一家有钱，以前是当救援用，现在要靠他当主场投手。〞一位大型票券商交易主管说。 另一大型票券商交易员称，两年期定存单标售结果出炉后，今日市场气氛更为好转，原本开开关关的银行 ，今日多可以开门拆款与买票。 一大型银行资金调度人士表示，感觉大家今日都用不到钱，有些到期没有继续拆借。明日因月底连续假期 弹性上班，气氛料将更为清淡。 不过另一拆入方的大型银行人士则称，部