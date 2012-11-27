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亚洲 | 2012年 11月 27日 星期二 09:33 BJT

〔港报社评〕放宽申请资格,势增居屋需求--星岛日报11月27日

当局打算调高申请居屋者的入息和资产上限近50%,为未来2个月推出的置安心单位和白表免补价买卖二手居屋配额,新增大量客源.新安排如果形成庞大的超额认购,当局将要面对日后扩大居屋供应量的诉求.

未来两个月推出的置安心单位和免补价买卖二手居屋配额,合共6,000个,数量比两年前出售居屋货尾时多80%.今次申请人入息及资产限额大幅放宽,参加“抽奖”的气氛预计相当热烈.当局要留意这种气氛对二手居屋市场可能产生的心理影响.理论上,申请认购无论多么激烈、超购多少倍,当局提供的配额不变,买家数目早在预期之内,理应不会刺激二手居屋价格.不过,市场反应却未必如此冷静.

早前当局公布免补价计画时,有居屋业主纷纷提价放盘,一些补足地价交易的成交价迭创新高,不断出现新“居屋王”,虽然反映楼市整体趋势,都怪罪到这计画头上.今次申请如果反应踊跃,市场会否利用这供不应求的现象,化成炒高价格的藉口?当局须要留意防范,调控心理预期.上次居屋货尾申请超购11倍,10个人中9个空手而回,形成复建居屋的庞大舆论压力.今次如果申请踊跃,大批申请人失望而回,将形成要求政府猛增居屋供应的诉求.

现届政府的方针,似要增加公营房屋在楼市占有的份额.要增建居屋,就要找新土地.提高居屋资格,或许预示政策的调整,无论放宽资格和增建居屋,照理都应受市民欢迎,关键是要确保政策到位,同时避免令私楼市场过于波动. (A06)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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