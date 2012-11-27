〔港报社评〕放宽申请资格,势增居屋需求--星岛日报11月27日

路透基点：北汽集团启动2.9亿美元五年期可转让定期贷--TRLPC
路透香港2月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，作为独家牵头行兼簿记行，渣打香港已为中国国有汽车生产商--北京汽车集团有限公司(北汽集团)启动2.9亿美元五年期可转让定期贷款。
当局打算调高申请居屋者的入息和资产上限近50%,为未来2个月推出的置安心单位和白表免补价买卖二手居屋配额,新增大量客源.新安排如果形成庞大的超额认购,当局将要面对日后扩大居屋供应量的诉求.
未来两个月推出的置安心单位和免补价买卖二手居屋配额,合共6,000个,数量比两年前出售居屋货尾时多80%.今次申请人入息及资产限额大幅放宽,参加“抽奖”的气氛预计相当热烈.当局要留意这种气氛对二手居屋市场可能产生的心理影响.理论上,申请认购无论多么激烈、超购多少倍,当局提供的配额不变,买家数目早在预期之内,理应不会刺激二手居屋价格.不过,市场反应却未必如此冷静.
早前当局公布免补价计画时,有居屋业主纷纷提价放盘,一些补足地价交易的成交价迭创新高,不断出现新“居屋王”,虽然反映楼市整体趋势,都怪罪到这计画头上.今次申请如果反应踊跃,市场会否利用这供不应求的现象,化成炒高价格的藉口?当局须要留意防范,调控心理预期.上次居屋货尾申请超购11倍,10个人中9个空手而回,形成复建居屋的庞大舆论压力.今次如果申请踊跃,大批申请人失望而回,将形成要求政府猛增居屋供应的诉求.
现届政府的方针,似要增加公营房屋在楼市占有的份额.要增建居屋,就要找新土地.提高居屋资格,或许预示政策的调整,无论放宽资格和增建居屋,照理都应受市民欢迎,关键是要确保政策到位,同时避免令私楼市场过于波动. (A06)
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路透香港2月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，作为独家牵头行兼簿记行，渣打香港已为中国国有汽车生产商--北京汽车集团有限公司(北汽集团)启动2.9亿美元五年期可转让定期贷款。
0953GMT * 澳元可能特别容易受到当前股市跌势的影响 * 澳元/美元先前走势非常强劲，自12月以来上涨7.7% * 但澳元/美元多次在0.77水位遇阻回落，与2016年情况相似 * 交易员目前的澳元部位偏多，整体上也作多收益较高的货币 * 澳元多仓可能遭遇出清压力，若收在0.7622美元下方，可能引发争相退出部位的卖盘 (完) (编译 蔡美珍；审校 张明钧)
* 短率未变，分配不均但整体偏宽 * 大型龙头银行微升买票利率，先前偏低 * 银行承作跨月RP仍保守以对 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北2月17日 - 台湾银行间短率周五大致持稳。资金调度人员称，两年期定存单标售显示市场资金稳 中偏宽，虽然银行间仍分配不均，但要度过月底应无问题。 资金调度人士表示，月底有四天连续假期，为因应不时之需，部分银行态度仍保守，到期不愿拆出。但也 有银行因资金改善，拆入到期后不再续借。这显示分配不均的情况仍在，但已较日前有所改善。 〞两大龙头至少一家有钱，以前是当救援用，现在要靠他当主场投手。〞一位大型票券商交易主管说。 另一大型票券商交易员称，两年期定存单标售结果出炉后，今日市场气氛更为好转，原本开开关关的银行 ，今日多可以开门拆款与买票。 一大型银行资金调度人士表示，感觉大家今日都用不到钱，有些到期没有继续拆借。明日因月底连续假期 弹性上班，气氛料将更为清淡。 不过另一拆入方的大型银行人士则称，部