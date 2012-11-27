〔港报社评〕标准工时可讨论,立法则须审慎--文汇报11月27日

路透基点：北汽集团启动2.9亿美元五年期可转让定期贷--TRLPC
路透香港2月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，作为独家牵头行兼簿记行，渣打香港已为中国国有汽车生产商--北京汽车集团有限公司(北汽集团)启动2.9亿美元五年期可转让定期贷款。
政府昨日发表标准工时研究报告,明年首季将成立专责小组研究有关工作.标准工时有必要展开讨论,但制定标准工时需具弹性,避免一刀切,不能把其他经济体的经验生搬硬套.标准工时涉及本港营商环境和工作文化,须审慎处理,寻求共识,尤需注意本港以中小企为主的实际环境,避免形成劳资双输.
相对于最低工资,标准工时问题更复杂,影响更广,更难达成共识.标准工时则影响本港所有劳动人口,涉及本港自由经济体系的运作模式,需顾及营商环境、劳资双方和香港整体利益.最低工资实施1年多以来,不少中小企已感受到成本压力,加上未来经济不明朗,标准工时将对中小企构成进一步压力.
即使已就标准工时立法的经济体,也并非一刀切,许多行业不受标准工时法例规管而工时较长的行业,实施最低工资后已对资方形成一定压力,若再实施标准工时,这些行业的生存亦将受到冲击.
若标准工时立法,对本港营商环境和劳工体制影响深远,当局若推行标准工时,须总结推行最低工资的经验,循序渐进,了解基层劳工的生活状况和国际惯例之余,亦要充分考虑商界忧虑,平衡各方利益,求取共识,以制定切合本地情况的方案.
劳工界和商界就标准工时的讨论仍然意见分歧.过去本港雇主雇员本着同舟共济精神,雇员在艰难时期愿意和雇主协商,共同渡过沙士疫潮、金融海啸等一道道经济难关,同甘共苦,未来讨论标准工时,双方亦需持理性态度,根据企业状况实事求是,同心协力开垦理性讨论的土壤,以求得出一个双赢的方案. (A06)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透香港2月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，作为独家牵头行兼簿记行，渣打香港已为中国国有汽车生产商--北京汽车集团有限公司(北汽集团)启动2.9亿美元五年期可转让定期贷款。
0953GMT * 澳元可能特别容易受到当前股市跌势的影响 * 澳元/美元先前走势非常强劲，自12月以来上涨7.7% * 但澳元/美元多次在0.77水位遇阻回落，与2016年情况相似 * 交易员目前的澳元部位偏多，整体上也作多收益较高的货币 * 澳元多仓可能遭遇出清压力，若收在0.7622美元下方，可能引发争相退出部位的卖盘 (完) (编译 蔡美珍；审校 张明钧)
* 短率未变，分配不均但整体偏宽 * 大型龙头银行微升买票利率，先前偏低 * 银行承作跨月RP仍保守以对 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北2月17日 - 台湾银行间短率周五大致持稳。资金调度人员称，两年期定存单标售显示市场资金稳 中偏宽，虽然银行间仍分配不均，但要度过月底应无问题。 资金调度人士表示，月底有四天连续假期，为因应不时之需，部分银行态度仍保守，到期不愿拆出。但也 有银行因资金改善，拆入到期后不再续借。这显示分配不均的情况仍在，但已较日前有所改善。 〞两大龙头至少一家有钱，以前是当救援用，现在要靠他当主场投手。〞一位大型票券商交易主管说。 另一大型票券商交易员称，两年期定存单标售结果出炉后，今日市场气氛更为好转，原本开开关关的银行 ，今日多可以开门拆款与买票。 一大型银行资金调度人士表示，感觉大家今日都用不到钱，有些到期没有继续拆借。明日因月底连续假期 弹性上班，气氛料将更为清淡。 不过另一拆入方的大型银行人士则称，部