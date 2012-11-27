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亚洲 | 2012年 11月 27日 星期二 09:34 BJT

〔港报社评〕标准工时可讨论,立法则须审慎--文汇报11月27日

政府昨日发表标准工时研究报告,明年首季将成立专责小组研究有关工作.标准工时有必要展开讨论,但制定标准工时需具弹性,避免一刀切,不能把其他经济体的经验生搬硬套.标准工时涉及本港营商环境和工作文化,须审慎处理,寻求共识,尤需注意本港以中小企为主的实际环境,避免形成劳资双输.

相对于最低工资,标准工时问题更复杂,影响更广,更难达成共识.标准工时则影响本港所有劳动人口,涉及本港自由经济体系的运作模式,需顾及营商环境、劳资双方和香港整体利益.最低工资实施1年多以来,不少中小企已感受到成本压力,加上未来经济不明朗,标准工时将对中小企构成进一步压力.

即使已就标准工时立法的经济体,也并非一刀切,许多行业不受标准工时法例规管而工时较长的行业,实施最低工资后已对资方形成一定压力,若再实施标准工时,这些行业的生存亦将受到冲击.

若标准工时立法,对本港营商环境和劳工体制影响深远,当局若推行标准工时,须总结推行最低工资的经验,循序渐进,了解基层劳工的生活状况和国际惯例之余,亦要充分考虑商界忧虑,平衡各方利益,求取共识,以制定切合本地情况的方案.

劳工界和商界就标准工时的讨论仍然意见分歧.过去本港雇主雇员本着同舟共济精神,雇员在艰难时期愿意和雇主协商,共同渡过沙士疫潮、金融海啸等一道道经济难关,同甘共苦,未来讨论标准工时,双方亦需持理性态度,根据企业状况实事求是,同心协力开垦理性讨论的土壤,以求得出一个双赢的方案. (A06)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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