〔港报财经评论〕金价渐回升,ETF走一转--经济日报11月27日

金价渐回升,ETF走一转 /林瑞芬

本周四期指结算,估计结算前,港股大致平静,昨收报21,861,跌52点,处于22,000关前的牛皮争持局面,成交额只有463亿港元.上周末,央行未有如市场盛传减RRR,谣传不实,支持A股的弹升动力消失,上证昨收2,017,跌9.89点或0.49%.大户上周屠熊任务完成后,牛熊街货比例各占一半,牛熊拉锯启示短期港股暂乏方向.人保(1339.HK)招股期间及周四期指结算,港股大跌压力似乎不大,但大型招股王料冻结市场资金,限制短期资金驱动上升力,本周市况预期可能得个”闷”字,阻力位约22,000,支持位21,500,年底前的关键技术支持位在50天线约21,250.22,000前整固一番后,是等候外围的催化剂,盼望希腊最终可获金援,或美国化解财政悬崖危机,或者欧、美及日可能有量宽行动,来得较实际.不排除利好消息的刺激,令恒指在下月还有力再创新高挑战22,500,但成交额未必令市场满意.

十八大完结后,中国内地政策处于真空期,有待中国经济工作会议定调指引.有中国内地传媒报道,传于12月底召开的中国经济工作会议,或会把明年GDP增速目标,定于7.5%.这不太意外,新一个领导层的落实,中外投资者更关注中国的中长期改革政策,这不会在经济工作会议中有启示.反之,会等到2013年3季度至4季度十八大三中全会方有概括,A股这个2,000点的争持区要争持到多久,难准确预测.中国的经济及股市大趋势还是有待清晰化,要耐心等待.惟相关油气设备或服务股则获政策推动,以中国内地推动页岩气发展为由,股价走势胜于大市,目前港股闷市中认真聚到焦.巴克莱点评安东油田服务(3337.HK)后点石成金,昨升11.5%至2.92港元,连带其他都有刺激,如华油能源(1251.HK)涨5%至2.9港元,从事油管道生产的珠江钢管(1938.HK)升3%,油气运输设备的中集安瑞科(3899.HK)涨5.7%等.

以下分享一些小知识:”页岩气”是从页岩层中开采出来的天然气.中国内地最近对煤层气开采补贴,所谓”煤层气”又称”瓦斯”,是集中储藏于煤层中或分散在煤系岩层中的一种天然气体,两者均为中国内地近年积极推动民间与国企共同开发发展的,故当中大多是民企,难有全是国企.年前民企被市场嫌弃,今番借此热概念炒作,可见金融市场永远如此,市场人士总敌不过金钱诱惑,跷不怕旧最紧要受,当中或有跑出者,但多少可将故事说到底,讲眼光还是要彩数,信者得救,巴克莱认为安东油田服务值3.5港元,不信者就要认清风险,此行业民营为主,竞争激烈.(012)

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憧憬经济会议,炒消费基建股 /余少文

A股持续不济,中资股反弹三日后整固,市场开始关注12月召开的中国经济工作会议,希望有未来一年的经济政策启示.由于会议可能为明年经济增长目标订定为7.5%,不排除内需、基建等股份又有炒作空间.上证综合指数在2,000点水平争持已有一段时间,而国企指数经过上周三连升后昨日无以为继,全日跌38点或0.4%,收10,568点,成交额92亿港元.红筹指数则升8点或0.2%,收4,334点,成交额43亿港元,上升由老牌红筹股带动,如中国海外(0688.HK)、华润创业(0291.HK)等.中国内地股市持续不济,反映股民在等待,如非等中共十八大会议,就是等笔者近期提及的中国经济工作会议,因这会议负责制定来年经济政策,中国内地媒体指会议于12月在北京召开.虽然过去八年的会议都在12月召开,最近两年都在中旬举行,今年召开时间或相若.

由于明年是新一届领导人上场的首个年度,市场会关注新人事会否有新作风,还是新领导人尊重旧领导人,等明年3月政府换届后才推出新政.由于去年会议将今年定调为”稳中求进”,2012年中国政策没有太大变化,令中国内地股市今年反覆向下,香港中资股也要到第四季才能扭转跌势.实际上,会议去年提出的政策建议,只有部分可以落实,如维持稳健的货币政策、利率改革、通胀、投资规模等,相反节能减排、楼市调控、扩大内需等成效似乎有限.虽然人民大学预料中国内地明年经济增长可达9.3%,但中国内地媒体引述政策谘询人士指,会议确定明年经济增长目标为7.5%,有利于政策连续性,和十二五规划及十八大确定2020年人均GDP翻一番的目标连接.笔者反而认为中国内地GDP下滑,中国去年已下调今年GDP目标,但没有再下调明年GDP目标,算是好消息.只是笔者至今都认为中国内地并不缺资金,而是缺乏信心,只要中国推出一些提升股民信心的政策,相信A股可以走出困局,中资股可以受惠.

至于今次会议又是否无料到,还有半个月便揭盅,但中国内地股市踏入2000年以来,经历十二次的会议,只有三年的会期是下跌,即使会议后的五日走势亦有三分二是上升.尽管去年A股在会议期间以及随后时间都下跌,但以十二年数据来看,今年会议对股市而言还是有一定憧憬.(010)