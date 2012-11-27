〔港报财经评论〕腐败的货币--信报11月27日

腐败的货币 /习广思

本来已见平静的欧洲大陆,近日再起涟漪.西班牙自治区加泰隆尼亚举行选举,分离主义抬头,但要真正独立谈何容易?欧罗区财长进行会议,焦点是会否放行希腊最新一笔贷款,类似会议已开过无数次,这次结果又会有例外吗?欧洲的债务危机肯定未断尾,但这些消息已变成市场噪音,股市去年被西班牙吓坏,今年再被西班牙吓坏,几年来已经吓到大了.眼下港股投资者应花更多心思在观察中国换届后政策上的转变,及至经济逐步见底后,如何在不同板块中发掘2013年的机会.港股走势欠缺方向,恒指开市见21,986点,在22,000点前遇阻,及后走势回落,收报21,861点,下跌52点.大市成交额463亿港元,沽空比率8.3%.蓝筹股轮流接力,百丽(1880.HK)突破见一年新高,但重磅蓝筹明显乏力.尽管大市成交偏低,但板块持续轮动,多只内房股见新高,与其高追不妨考虑部分落后内房.药业股受惠新版《国家基本药物目录》,多只相关股份上涨.

残弱民企反弹,能否企稳仍叫投资者半信半疑.银基(0886.HK)虽获女股神接货,但彤叔与刘央之间,谁才是高手?银基被揭深圳店一半早已关闭,又有多位管理层离职,昨日股价再跌8.6%.京信通信(2342.HK)午后股价突然暴跌,全日下跌10.5%,尽管成交额未算惊人,但作为基金爱股,如此暴跌,是否春江鸭动作,抑或纯属回吐?临到11月底,芬佬大多会出来向传媒讲述展望报告,因为再过半个月,就要放圣诞大假.暂时所见,芬佬继续叫人买股票,其实也未有一年会不叫人买货,但感觉是欧美资金对亚洲及中国开始改观,即使A股成交额跌至四年新低,但却鲜有如此多外资对A股转辙看好.轮场不断有资金博A股反弹,但短炒无谓,反而可以适量低位收集,作为更长线的投资.

在这一刻,用什么都救不了A股,愈多的干扰,愈无法令市场恢复信心,投资者需要的,不是中国零碎的政策,而是一次重大转型,加上经济情况令外资恢复信心的话,A股将逐步回升.A股上一个大熊市在2001-2004年,维持约三年,此轮大熊市由2008年开始,愿意用时间作筹码的话,应该逐步收集.(B03)

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美元兑日圆上试85 /苏子

美元兑日圆于上周四曾高见82.82水平,可惜到收市时却明显脱离此高位,并以十字星待变形态收市,到上周五汇价已见摆脱近期的单边升市,正式返回20天保历加通道内波动及收市.昨天美元兑日圆的9天RSI已自上周三的83.18严重超买水平回落至70水平以下,反映汇价已正式开始超买后的调整市.如调整自9月13日的77低位上升至上周四的82.82高位的23.6%,短线目标可见81.47支持水平,而此支持则与10天SMA支持相若.投资者宜留意稍后美元兑日圆的调整会否明显低于上述的23.6%调整目标及10天SMA支持,如一直可以稳守之上,预料汇价自上周四开始的超买调整将随时告一段落,并重拾新一轮上升浪,估计此上升浪可带领美元兑日圆创出今年新高并挑战85心理关口.

上周五欧罗兑美元在交投淡静的市况里向上作出较大突破,并且一度高见1.2991水平,直迫1.30心理关口,留意此高位与日线一目均衡图云雾区顶部阻力相若,按照上周五欧罗兑美元如此强劲的上升动力来看,相信汇价稍后进一步突破上述的阻力关口的可能性较高.汇价稍后若能成功破关而上,预料上月31日所造的1.3021高位应可顺利突破,并继续上调上方更关键的阻力位.短线而言,只要汇价没有返回上周四的1.29高位以下收市,预料整体走势仍以上升为主.

黄金兑美元在上周五突破本月5日的1,738.8高位后,曾一度高见1,754.4水平,留意此高位与日线一目均衡图云雾区顶部阻力相若,昨天黄金兑美元未能顺利进一步突破此顶部阻力,故为一个利淡讯号,若昨晚低收,到今天更令50天SMA得而复失,对黄金兑美元的短期走势将构成较大的沽压,相信由本月2日的1,671.95低位升至上周五的1,754.4高位的23.6%调整目标,即1,734.95将面临严峻考验.(B16)