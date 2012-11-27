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亚洲 | 2012年 11月 27日 星期二 09:50 BJT

《香港重要政经日程》--11月27日-11月29日

=====================今日香港主要政经消息==========================

11月27日(周二)

-- 亚洲博彩论坛于澳门举行.

-- 公布10月份出入口数字.

-- 欧舒丹(0973.HK)公布中期业绩.

-- DYNAM JAPAN(6889.HK)公布中期业绩.

-- 爱高集团(0328.HK)公布中期业绩.

-- 亚洲煤业(0835.HK)公布中期业绩.

-- 亚洲资源(0899.HK)公布中期业绩.

-- 百威国际(0718.HK)公布中期业绩.

-- 大快活(0052.HK)公布中期业绩.

-- 金卫医疗(0801.HK)公布中期业绩.

-- 龙昌(0348.HK)公布中期业绩.

-- 东英金融投资(1140.HK)公布中期业绩.

-- 海峡石油化工(0852.HK)公布中期业绩.

-- 大昌集团(0088.HK)公布中期业绩.

-- 维他奶国际(0345.HK)公布中期业绩.

--09:30 中国铝业(2600.HK)在中国举行特别股东大会.

--09:30 株洲南车时代(3898.HK)在中国举行特别股东大会.

--10:00 中国通信服务(0552.HK)在中国举行特别股东大会.

--10:00 中国瑞风(0527.HK)特别股东大会.

--11:00 金威资源(0109.HK)周年及特别股东大会.

--15:00 珠光控股(1176.HK)特别股东大会.

--16:00 英皇证券(0717.HK)特别股东大会.

=====================近日香港主要政经消息==========================

11月28日(周三)

-- 亚洲博彩论坛于澳门举行.

-- 中国燃气(0384.HK)公布中期业绩.

-- 裕元集团(0551.HK)公布全年业绩.

-- 波司登(3998.HK)公布中期业绩.

-- 雅天妮(0789.HK)公布中期业绩.

-- 中国资源交通(0269.HK)公布中期业绩.

-- 华南城(1668.HK)公布中期业绩.

-- 远东发展(0035.HK)公布中期业绩.

-- 六福集团(0590.HK)公布中期业绩.

-- 宝胜国际(3813.HK)公布全年业绩.

-- 创维数码(0751.HK)公布中期业绩.

-- 冠华国际控股(0539.HK)公布中期业绩.

--15:00 卓能(集团)(0131.HK)特别股东大会.

*11月29日(周四)

--14:00 六福集团(0590.HK)中期业绩记者会.

--14:30 中远太平洋(1199.HK)股东特别大会.

--15:30 招商局中国基金(0133.HK)股东特别大会.

--16:30 香港10月零售销售数字.

-- 鸿宝资源(1131.HK)公布中期业绩.

-- 周大福珠宝(1929.HK)公布中期业绩.

-- 庄士机构国际(0367.HK)公布中期业绩.

-- 中科矿业(0985.HK)公布中期业绩.

-- 远东酒店实业(0037.HK)公布中期业绩.

-- 嘉利国际(1050.HK)公布中期业绩.

注: 1."*"代表新增.

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)

--整理 李珊珊

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