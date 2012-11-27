《香港重要政经日程》--11月27日-11月29日

路透基点：北汽集团启动2.9亿美元五年期可转让定期贷--TRLPC
路透香港2月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，作为独家牵头行兼簿记行，渣打香港已为中国国有汽车生产商--北京汽车集团有限公司(北汽集团)启动2.9亿美元五年期可转让定期贷款。
=====================今日香港主要政经消息==========================
11月27日(周二)
-- 亚洲博彩论坛于澳门举行.
-- 公布10月份出入口数字.
-- 欧舒丹(0973.HK)公布中期业绩.
-- DYNAM JAPAN(6889.HK)公布中期业绩.
-- 爱高集团(0328.HK)公布中期业绩.
-- 亚洲煤业(0835.HK)公布中期业绩.
-- 亚洲资源(0899.HK)公布中期业绩.
-- 百威国际(0718.HK)公布中期业绩.
-- 大快活(0052.HK)公布中期业绩.
-- 金卫医疗(0801.HK)公布中期业绩.
-- 龙昌(0348.HK)公布中期业绩.
-- 东英金融投资(1140.HK)公布中期业绩.
-- 海峡石油化工(0852.HK)公布中期业绩.
-- 大昌集团(0088.HK)公布中期业绩.
-- 维他奶国际(0345.HK)公布中期业绩.
--09:30 中国铝业(2600.HK)在中国举行特别股东大会.
--09:30 株洲南车时代(3898.HK)在中国举行特别股东大会.
--10:00 中国通信服务(0552.HK)在中国举行特别股东大会.
--10:00 中国瑞风(0527.HK)特别股东大会.
--11:00 金威资源(0109.HK)周年及特别股东大会.
--15:00 珠光控股(1176.HK)特别股东大会.
--16:00 英皇证券(0717.HK)特别股东大会.
=====================近日香港主要政经消息==========================
11月28日(周三)
-- 亚洲博彩论坛于澳门举行.
-- 中国燃气(0384.HK)公布中期业绩.
-- 裕元集团(0551.HK)公布全年业绩.
-- 波司登(3998.HK)公布中期业绩.
-- 雅天妮(0789.HK)公布中期业绩.
-- 中国资源交通(0269.HK)公布中期业绩.
-- 华南城(1668.HK)公布中期业绩.
-- 远东发展(0035.HK)公布中期业绩.
-- 六福集团(0590.HK)公布中期业绩.
-- 宝胜国际(3813.HK)公布全年业绩.
-- 创维数码(0751.HK)公布中期业绩.
-- 冠华国际控股(0539.HK)公布中期业绩.
--15:00 卓能(集团)(0131.HK)特别股东大会.
*11月29日(周四)
--14:00 六福集团(0590.HK)中期业绩记者会.
--14:30 中远太平洋(1199.HK)股东特别大会.
--15:30 招商局中国基金(0133.HK)股东特别大会.
--16:30 香港10月零售销售数字.
-- 鸿宝资源(1131.HK)公布中期业绩.
-- 周大福珠宝(1929.HK)公布中期业绩.
-- 庄士机构国际(0367.HK)公布中期业绩.
-- 中科矿业(0985.HK)公布中期业绩.
-- 远东酒店实业(0037.HK)公布中期业绩.
-- 嘉利国际(1050.HK)公布中期业绩.
注: 1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)
--整理 李珊珊
路透香港2月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，作为独家牵头行兼簿记行，渣打香港已为中国国有汽车生产商--北京汽车集团有限公司(北汽集团)启动2.9亿美元五年期可转让定期贷款。
0953GMT * 澳元可能特别容易受到当前股市跌势的影响 * 澳元/美元先前走势非常强劲，自12月以来上涨7.7% * 但澳元/美元多次在0.77水位遇阻回落，与2016年情况相似 * 交易员目前的澳元部位偏多，整体上也作多收益较高的货币 * 澳元多仓可能遭遇出清压力，若收在0.7622美元下方，可能引发争相退出部位的卖盘 (完) (编译 蔡美珍；审校 张明钧)
* 短率未变，分配不均但整体偏宽 * 大型龙头银行微升买票利率，先前偏低 * 银行承作跨月RP仍保守以对 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北2月17日 - 台湾银行间短率周五大致持稳。资金调度人员称，两年期定存单标售显示市场资金稳 中偏宽，虽然银行间仍分配不均，但要度过月底应无问题。 资金调度人士表示，月底有四天连续假期，为因应不时之需，部分银行态度仍保守，到期不愿拆出。但也 有银行因资金改善，拆入到期后不再续借。这显示分配不均的情况仍在，但已较日前有所改善。 〞两大龙头至少一家有钱，以前是当救援用，现在要靠他当主场投手。〞一位大型票券商交易主管说。 另一大型票券商交易员称，两年期定存单标售结果出炉后，今日市场气氛更为好转，原本开开关关的银行 ，今日多可以开门拆款与买票。 一大型银行资金调度人士表示，感觉大家今日都用不到钱，有些到期没有继续拆借。明日因月底连续假期 弹性上班，气氛料将更为清淡。 不过另一拆入方的大型银行人士则称，部