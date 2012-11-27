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亚洲 | 2012年 11月 27日 星期二 11:07 BJT

〔离岸人民币〕南方富时中国A50 ETF获准发行衍生权证,预计12月初推出

路透香港11月27日电---南方东英资产管理公司旗下南方富时中国A50 ETF(2822.HK)(82822.HK)获准发行衍生权证(窝轮),预计最快于12月初推出,这将是香港首支发行窝轮的人民币交易所买卖基金(ETF).

南方富时中国A50 ETF于8月在联交所上市,是次获得港交所(0388.HK)快速通道批准发行窝轮,需满足若干条件,包括其规模必须超过100亿港元,港交所对该股的市场流通性感到满意,并有多家窝轮发行商明确表示积极发行的意愿.

南方东英总裁丁晨在一份声明中称,"从机构投资者、散户到券商等各级市场人士对南方富时中国A50 ETF持续高涨的认可度,也将支援其衍生权证产品成为香港市场投资者又一种投资中国内地市场的优秀选择."

南方富时中国A50 ETF为一投资A股市场的实物ETF,设有人民币和港元双柜台交易,经追加后全部100亿元人民币合格境外机构投资者(RQFII)额度已于11月初售罄.

南方东英是最大的RQFII基金管理公司.截至9月30日止其管理资产总额为19.5亿美元.(完)

--记者 雷美珍; 审校 黄凯

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