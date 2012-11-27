〔离岸人民币〕南方富时中国A50 ETF获准发行衍生权证,预计12月初推出

路透基点：北汽集团启动2.9亿美元五年期可转让定期贷--TRLPC
路透香港2月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，作为独家牵头行兼簿记行，渣打香港已为中国国有汽车生产商--北京汽车集团有限公司(北汽集团)启动2.9亿美元五年期可转让定期贷款。
路透香港11月27日电---南方东英资产管理公司旗下南方富时中国A50 ETF(2822.HK)(82822.HK)获准发行衍生权证(窝轮),预计最快于12月初推出,这将是香港首支发行窝轮的人民币交易所买卖基金(ETF).
南方富时中国A50 ETF于8月在联交所上市,是次获得港交所(0388.HK)快速通道批准发行窝轮,需满足若干条件,包括其规模必须超过100亿港元,港交所对该股的市场流通性感到满意,并有多家窝轮发行商明确表示积极发行的意愿.
南方东英总裁丁晨在一份声明中称,"从机构投资者、散户到券商等各级市场人士对南方富时中国A50 ETF持续高涨的认可度,也将支援其衍生权证产品成为香港市场投资者又一种投资中国内地市场的优秀选择."
南方富时中国A50 ETF为一投资A股市场的实物ETF,设有人民币和港元双柜台交易,经追加后全部100亿元人民币合格境外机构投资者(RQFII)额度已于11月初售罄.
南方东英是最大的RQFII基金管理公司.截至9月30日止其管理资产总额为19.5亿美元.(完)
--记者 雷美珍; 审校 黄凯
路透香港2月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，作为独家牵头行兼簿记行，渣打香港已为中国国有汽车生产商--北京汽车集团有限公司(北汽集团)启动2.9亿美元五年期可转让定期贷款。
0953GMT * 澳元可能特别容易受到当前股市跌势的影响 * 澳元/美元先前走势非常强劲，自12月以来上涨7.7% * 但澳元/美元多次在0.77水位遇阻回落，与2016年情况相似 * 交易员目前的澳元部位偏多，整体上也作多收益较高的货币 * 澳元多仓可能遭遇出清压力，若收在0.7622美元下方，可能引发争相退出部位的卖盘 (完) (编译 蔡美珍；审校 张明钧)
* 短率未变，分配不均但整体偏宽 * 大型龙头银行微升买票利率，先前偏低 * 银行承作跨月RP仍保守以对 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北2月17日 - 台湾银行间短率周五大致持稳。资金调度人员称，两年期定存单标售显示市场资金稳 中偏宽，虽然银行间仍分配不均，但要度过月底应无问题。 资金调度人士表示，月底有四天连续假期，为因应不时之需，部分银行态度仍保守，到期不愿拆出。但也 有银行因资金改善，拆入到期后不再续借。这显示分配不均的情况仍在，但已较日前有所改善。 〞两大龙头至少一家有钱，以前是当救援用，现在要靠他当主场投手。〞一位大型票券商交易主管说。 另一大型票券商交易员称，两年期定存单标售结果出炉后，今日市场气氛更为好转，原本开开关关的银行 ，今日多可以开门拆款与买票。 一大型银行资金调度人士表示，感觉大家今日都用不到钱，有些到期没有继续拆借。明日因月底连续假期 弹性上班，气氛料将更为清淡。 不过另一拆入方的大型银行人士则称，部