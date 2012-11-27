〔香港新股〕人保集团获基础投资者追加投资,公开发售已足额认购--消息

路透香港11月27日电---据两名消息人士周二对路透称,中国主要综合保险商--人保集团香港首次公开发售(IPO)获基础投资者追加投资,而面向散户的公开发售部分已录得足额认购.

其中一名消息人士称,中国人寿集团原本承诺认购人保1亿美元的股份,现在加码至1.5亿美元.中国人寿集团为中国最大寿险公司--中国人寿股份(2628.HK)(601628.SS)的母公司.

人保此前获得17名基础投资者认购总共17.7亿美元的股份,在中国人寿集团追加投资后,基础投资者认购总额增至18.2亿美元,占人保H股集资总额超过一半.

人保按每股3.42-4.03港元,初步发售68.98亿股股份,集资235.9-278亿港元.其中95%股份作国际配售,余下5%作公开发售.

据承销商的消息指出,人保的公开发售部分已经录得超额认购,反映出散户认购反应良好.而国际配售部分已于上周录得超额认购,当中接获中国石油(0857.HK)(601857.SS)、平安保险(2318.HK)(601318.SS)等机构投资者认购.

此前环球市况低迷,不少新股因为未能录得足额认购而押后招股或上市.

人保本周一(26日)起公开招股,30日定价,12月7日在联交所挂牌上市.

人保的基础投资者包括美国国际集团(AIG)(AIG.N)、中国人寿集团、中国出口信用保险公司、中国再保险和中再产险、法国再保险集团Scor(SCOR.PA)、中国国家电网公司[STGRD.UL]子公司国网英大、东京海上日动火灾保险、俄罗斯产险公司Ingosstrakh、航天投资、中国机械工业集团、越秀证券、紫金矿业(2899.HK)(601899.SS)、复星国际(0656.HK)、Munsun金融、南方基金、中融信托以及Pinpoint资产管理.(完)

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