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货币新闻 | 2012年 11月 27日 星期二 16:44 BJT

〔香港数据〕10月出口值按年下跌2.8%,因外围经济气候反覆不定

路透香港11月27日电---香港政府统计处周二公布,10月整体出口值按年下跌2.8%,进口货值则升3.3%;出口货值的按年变幅在过去数月大幅波动,反映外围经济气候反覆不定.

政府发言人表示,商品出口货值在9月显着加快后,10月按年再现温和跌幅.虽然近月美国经济数据较为正面,而中国内地经济亦有加快迹象,但外贸环境仍然甚不明朗.欧元区经济再度步入衰退,而美国经济前景仍受财政悬崖逼近所困扰.

与上年同期比较(%):

总出口 转口 进口

(按年百分比变动) (按年百分比变动) (按年百分比变动)

2012年10月 -2.8 -2.7 +3.3

9月 +15.2 +15.3 +14.9

8月 +0.6 +0.7 +0.9

7月 -3.5 -3.5 -1.8

6月 -4.8 -4.7 -2.9

5月 +5.2 +5.6 +4.6

4月 +5.6 +6.3 +5.0

3月 -6.8 -6.4 -4.7

2月 +14.0 +14.4 +20.8

1月 -8.6 -7.9 -10.5

2011年12月 +7.4 +8.3 +8.1

11月 +2 +2.5 +8.8

10月 +11.5 +12.0 +10.9

经季节性调整与上三个月比较(%):

总出口 转口 进口

(百分比变动) (百分比变动) (百分比变动)

12年8-10月 +3.9 +6.1 +4.0

7-9月 +2.5 +2.5 +4.2

6-8月 -1.5 -1.5 +1.5

5-7月 -3.7 -3.8 -1.4

4-6月 -3.7 -3.8 -1.5

3-5月 -4.0 -4.1 -3.5

2-4月 +3.8 +3.7 +1.7

1-3月 +3.3 +3.4 +1.1

11年12月-12年2月 +7.2 +7.3 +4.1

11年11-12年1月 +0.8 +1.0 -0.3

11年10-12月 +0.1 +0.1 -0.7

9-11月 -6.1 -6.0 -4.8

8-10月 +5.0 +5.4 +9.2 (完)

浏览香港经济相关信息,请点选[HK-ECI-MCE-CMN]

浏览有关发布于香港政府网站的公告,请点选:(here)

--记者 雷美珍; 审校 杨淑祯

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