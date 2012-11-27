〔香港数据〕10月出口值按年下跌2.8%,因外围经济气候反覆不定

中港个股：中信证券对其子公司中信证券投资增资110亿元，扩业务规模
路透上海2月17日 - 中国最大券商--中信证券周五晚间公告称，将对全资子公司中信证券投资有限公司增资110亿元人民币，相关资金主要用于提升该公司的资金实力，扩大业务规模及偿还到期债务。
路透香港11月27日电---香港政府统计处周二公布,10月整体出口值按年下跌2.8%,进口货值则升3.3%;出口货值的按年变幅在过去数月大幅波动,反映外围经济气候反覆不定.
政府发言人表示,商品出口货值在9月显着加快后,10月按年再现温和跌幅.虽然近月美国经济数据较为正面,而中国内地经济亦有加快迹象,但外贸环境仍然甚不明朗.欧元区经济再度步入衰退,而美国经济前景仍受财政悬崖逼近所困扰.
与上年同期比较(%):
总出口 转口 进口
(按年百分比变动) (按年百分比变动) (按年百分比变动)
2012年10月 -2.8 -2.7 +3.3
9月 +15.2 +15.3 +14.9
8月 +0.6 +0.7 +0.9
7月 -3.5 -3.5 -1.8
6月 -4.8 -4.7 -2.9
5月 +5.2 +5.6 +4.6
4月 +5.6 +6.3 +5.0
3月 -6.8 -6.4 -4.7
2月 +14.0 +14.4 +20.8
1月 -8.6 -7.9 -10.5
2011年12月 +7.4 +8.3 +8.1
11月 +2 +2.5 +8.8
10月 +11.5 +12.0 +10.9
经季节性调整与上三个月比较(%):
总出口 转口 进口
(百分比变动) (百分比变动) (百分比变动)
12年8-10月 +3.9 +6.1 +4.0
7-9月 +2.5 +2.5 +4.2
6-8月 -1.5 -1.5 +1.5
5-7月 -3.7 -3.8 -1.4
4-6月 -3.7 -3.8 -1.5
3-5月 -4.0 -4.1 -3.5
2-4月 +3.8 +3.7 +1.7
1-3月 +3.3 +3.4 +1.1
11年12月-12年2月 +7.2 +7.3 +4.1
11年11-12年1月 +0.8 +1.0 -0.3
11年10-12月 +0.1 +0.1 -0.7
9-11月 -6.1 -6.0 -4.8
8-10月 +5.0 +5.4 +9.2 (完)
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--记者 雷美珍; 审校 杨淑祯
路透上海2月17日 - 中国最大券商--中信证券周五晚间公告称，将对全资子公司中信证券投资有限公司增资110亿元人民币，相关资金主要用于提升该公司的资金实力，扩大业务规模及偿还到期债务。
* 人民币缩量收跌，客盘购汇增加 * 中间价则大涨至逾三周新高 * 离在岸汇价价差小幅扩大 * 短期料维持6.85-6.90元区间波动 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京2月17日 - 人民币兑美元即期周五缩量收跌，中间价则大涨逾170点至逾三周新 高。交易员指出，今日油盘购汇较多，加上区间低买高卖继续主导市场，汇价大幅下跌；料短期继续在6.85-6 .90元区间宽幅波动。 他们并表示，由于市场流动性整体较差，容易导致汇价波动较大，成交量不大。离岸CNH表现平稳，并未 受在岸汇价下跌而下跌，这使得离岸与在岸汇价价差倒挂小幅扩大到150点。而午后公布的1月结售汇逆差收窄 在意料之中，并未对市场情绪产生影响。 “今天购汇多，有油盘，大行都在购。”一中资行交易员称，“每个月都有那么一两天是油盘购汇。” 中国1月银行结售汇逆差环比收窄近六成，并为三个月来新低。市场人士指出，1月外储降幅、结售汇及涉 外收付款逆差均下降，表明中国资本外流趋势正在好转，奖入限出的监管政策效果持续显现，预计未来不会出
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