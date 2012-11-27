〔离岸人民币〕易方达称看好固定收益市场,考虑申请更多RQFII额度

路透香港11月27日电---易方达资产管理(香港)有限公司周二表示,考虑申请更多的RQFII(人民币合格境外机构投资者)额度,并看好中国债券市场,考虑发行更多固定收益商品.

易方达(香港)董事总经理林永森在接受路透专访时指出,人民币升值以及市场对于资产配置的需求,令相关商品在市场上有着不错的反应.公司并考虑在现有额度用得差不多时,再向外管局申请更多额度.

"确实我们感觉到这一个多月来,投资者的需求是不错的."他并称,货币因素可能在投资意向有着一定推动力,但更多来自于客户对于中国资产的配置需求.

易方达投资中证100 A股指数的人民币ETF(交易所交易基金)(易方达中证100)(83100.HK),是香港首批上架的人民币ETF基金之一.易方达首批额度20亿元很快销售完毕,外管局并在9月再给予30亿元额度.

林永森表示,新申请的30亿元额度也已用掉一半,预计在额度剩10-20%时将会提出额度申请.不过,他没有给出时间表.

国家外汇管理局数据显示,截止10月底,中国已批准RQFII共21家,获批额度共计480亿元人民币.去年12月,证监会公布RQFII试点办法,第一批RQFII额度为200亿元,共有21家机构获得核准.今年4月,证监会宣布增加500亿元RQFII投资额度.(参看中国RQFII投资额度获批概况,请点选[ID:nSB2098261])

林永森同时指出,中国宏观经济正在触底,目前A股及中国的债券市场是很好的进场时机,"国内债券市场收益率,AA级或以上,都还有(百分之)四点多到六点多的收益率,这个是很好的,在香港也是拿不到."他说.至于A股市场,之前已经反映了较多的利空因素,从市盈率来看也是相对有吸引力的.

他同时表示,易方达香港已符合申请QFII的资格,已向监管单位提出申请.

今年1-10月,国家外管局已批准81家QFII共计119.28亿美元投资额度,截至10月31日,共有159家QFII获得共计335.68亿美元的额度.(参看中国QFII投资额度获批概况,请点选[ID:nSB2098143])

RQFII又被称作小QFII机制,即允许境内基金管理公司和证券公司的香港子公司运用在香港市场筹得的人民币资金投资境内证券市场.这是中国副总理李克强2011年8月出访香港时所公布一系列举措之一.(完)