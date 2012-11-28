《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--11月28日

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透香港11月28日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7498港元HKD=) 美股道琼工业指数.DJI周二收低89.24点或0.69%,报12,878.13点.此前美国参议院民主党领袖里德表示,对两党议员的财政 悬崖磋商"毫无进展"感到失望. 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 (0883.HK) (CEO.N) 209.670 -1.17 22339 16.249 -1.04 中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 10.590 -1.30 19028 3.283 -0.82 中国移动(0941.HK) (CHL.N) 55.950 -1.04 103199 86.720 -0.83 中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 43.550 -2.00 53038 22.500 -0.88 中石油 (0857.HK) (PTR.N) 131.700 0.17 24514 10.206 -0.72 中石化 (0386.HK) (SNP.N) 104.520 -2.11 15934 8.100 -0.49 汇丰控股(0005.HK) HBC.N 49.770 -0.18 322865 77.142 -0.08 中电信 (0728.HK) (CHA.N) 53.910 -2.81 11866 4.178 -0.76 中国联通(0762.HK) (CHU.N) 15.420 -2.28 134583 11.950 -1.24 兖州煤业(1171.HK) YZC.N 15.190 -1.30 25456 11.772 -0.91 华能国际(0902.HK) (HNP.N) 31.740 -1.95 28139 6.149 -0.82 南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 22.150 -2.03 4391 3.433 -1.06 东方航空(0670.HK) (CEA.N) 17.000 -2.07 2881 1.317 -50.28 中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 2.370 2.16 33112 0.367 -3.33 (完) --整理 李珊珊
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透北京2月26日 - 中国央行副行长潘功胜日前表示，目前境外投资者投资占中国债券市场比重约1.2%，还有很大增长潜力；下一步，央行将继续积极推进完善各项配套政策安排，为境外投资者提供更加友好、便利的投资环境。
路透上海2月26日 - 香港东英金融投资公司与中国磁晅资本周日签订合作协议，双方成立合伙企业，专注于投资通过互联网改造后可以成为行业巨无霸的传统企业，首期基金规模30亿人民币。