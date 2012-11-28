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亚洲 | 2012年 11月 28日 星期三 08:08 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--11月28日

路透香港11月28日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7498港元HKD=)

  美股道琼工业指数.DJI周二收低89.24点或0.69%,报12,878.13点.此前美国参议院民主党领袖里德表示,对两党议员的财政
悬崖磋商"毫无进展"感到失望. 

公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                              (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
-------------------------------------------------------------------------------------
中海油  (0883.HK)   (CEO.N)  209.670   -1.17      22339            16.249      -1.04
中国铝业(2600.HK)   (ACH.N)   10.590   -1.30      19028             3.283      -0.82
中国移动(0941.HK)   (CHL.N)   55.950   -1.04     103199            86.720      -0.83
中国人寿(2628.HK)   (LFC.N)   43.550   -2.00      53038            22.500      -0.88
中石油  (0857.HK)   (PTR.N)  131.700    0.17      24514            10.206      -0.72
中石化  (0386.HK)   (SNP.N)  104.520   -2.11      15934             8.100      -0.49
汇丰控股(0005.HK)   HBC.N   49.770   -0.18     322865            77.142      -0.08
中电信  (0728.HK)   (CHA.N)   53.910   -2.81      11866             4.178      -0.76
中国联通(0762.HK)   (CHU.N)   15.420   -2.28     134583            11.950      -1.24
兖州煤业(1171.HK)   YZC.N   15.190   -1.30      25456            11.772      -0.91
华能国际(0902.HK)   (HNP.N)   31.740   -1.95      28139             6.149      -0.82
南方航空(1055.HK)   (ZNH.N)   22.150   -2.03       4391             3.433      -1.06
东方航空(0670.HK)   (CEA.N)   17.000   -2.07       2881             1.317     -50.28
中芯国际(0981.HK)   (SMI.N)    2.370    2.16      33112             0.367      -3.33  (完)

  --整理 李珊珊

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