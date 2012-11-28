《香港报摘》--信报11月28日

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
* 要闻版头条:
--港汇昨日再度触及7.75强方兑换保证,触发金管局入市买美元沽港元,但消息对美国存托凭证(ADR)未有刺激.
* 其他:
--热钱涌港憧憬再起,不过今次可能是雷声大雨点少,也不会出现股楼齐升的股面,至多只有港股能受惠.有香港主要财金官员甚至认为,根本就没有所谓热钱涌港这回事,因为要具备一定规模才称得热钱,现时所谓"热钱"充其量只有三、四百亿港元.
--消息人士表示,中国平安集团(2318.HK)(601318.SS)近日传闻不绝,当中或涉政治问题,间接影响了泰国正大集团向汇控(0005.HK)洽购平保H股股份交易.泰国正大集团已几乎肯定未能全数接收汇控手上15.6%的平保股份,当中约一半、相当于近8%股权或由其他潜在买家接手.
--新一份《财政预算案》将在明年2月公布,但安永会计师事务所已率先指出财政司长可能又再计错数,预测本财政年度库房将有86亿港元财政盈余,较政府估计的34亿元赤字为佳.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 李珊珊; 审校 林高丽
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
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路透北京2月26日 - 中国央行副行长潘功胜日前表示，目前境外投资者投资占中国债券市场比重约1.2%，还有很大增长潜力；下一步，央行将继续积极推进完善各项配套政策安排，为境外投资者提供更加友好、便利的投资环境。
路透上海2月26日 - 香港东英金融投资公司与中国磁晅资本周日签订合作协议，双方成立合伙企业，专注于投资通过互联网改造后可以成为行业巨无霸的传统企业，首期基金规模30亿人民币。