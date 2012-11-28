《香港报摘》--信报11月28日

* 要闻版头条:

--港汇昨日再度触及7.75强方兑换保证,触发金管局入市买美元沽港元,但消息对美国存托凭证(ADR)未有刺激.

* 其他:

--热钱涌港憧憬再起,不过今次可能是雷声大雨点少,也不会出现股楼齐升的股面,至多只有港股能受惠.有香港主要财金官员甚至认为,根本就没有所谓热钱涌港这回事,因为要具备一定规模才称得热钱,现时所谓"热钱"充其量只有三、四百亿港元.

--消息人士表示,中国平安集团(2318.HK)(601318.SS)近日传闻不绝,当中或涉政治问题,间接影响了泰国正大集团向汇控(0005.HK)洽购平保H股股份交易.泰国正大集团已几乎肯定未能全数接收汇控手上15.6%的平保股份,当中约一半、相当于近8%股权或由其他潜在买家接手.

--新一份《财政预算案》将在明年2月公布,但安永会计师事务所已率先指出财政司长可能又再计错数,预测本财政年度库房将有86亿港元财政盈余,较政府估计的34亿元赤字为佳.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 李珊珊; 审校 林高丽

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