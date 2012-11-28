《香港报摘》--经济日报11月28日

* 要闻版头条:

--风险胃纳增,热钱再涌港.金管局月初后又承接31亿港元买盘.

* 其他:

--香港今年最大宗集资新股人保(新股代码: (1339.HK))今进入第三日公开招股,市传其国际配售已获两倍超购.有消息指承销团亦有接触本地富豪认购,惟对方仍视乎反应,才决定是否落实认购.

--财经事务及库务局局长陈家强上月联同财政司司长曾俊华、金管局总裁陈德霖到访北京,陈家强指出,其间曾与中证监管理层会面,谈论中港两地基金互认建议,让内地投资者买入香港注册基金,冀可增加基金在港运作,但指出有关安排仍处初步讨论.

--中国联通(0762.HK)董事长常小兵称,目前只待工信部发出入网许可证,就可于年底前开始销售iPhone 5.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 李珊珊; 审校 林高丽

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