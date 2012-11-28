《香港报摘》--经济日报11月28日

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
* 要闻版头条:
--风险胃纳增,热钱再涌港.金管局月初后又承接31亿港元买盘.
* 其他:
--香港今年最大宗集资新股人保(新股代码: (1339.HK))今进入第三日公开招股,市传其国际配售已获两倍超购.有消息指承销团亦有接触本地富豪认购,惟对方仍视乎反应,才决定是否落实认购.
--财经事务及库务局局长陈家强上月联同财政司司长曾俊华、金管局总裁陈德霖到访北京,陈家强指出,其间曾与中证监管理层会面,谈论中港两地基金互认建议,让内地投资者买入香港注册基金,冀可增加基金在港运作,但指出有关安排仍处初步讨论.
--中国联通(0762.HK)董事长常小兵称,目前只待工信部发出入网许可证,就可于年底前开始销售iPhone 5.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 李珊珊; 审校 林高丽
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透北京2月26日 - 中国央行副行长潘功胜日前表示，目前境外投资者投资占中国债券市场比重约1.2%，还有很大增长潜力；下一步，央行将继续积极推进完善各项配套政策安排，为境外投资者提供更加友好、便利的投资环境。
路透上海2月26日 - 香港东英金融投资公司与中国磁晅资本周日签订合作协议，双方成立合伙企业，专注于投资通过互联网改造后可以成为行业巨无霸的传统企业，首期基金规模30亿人民币。