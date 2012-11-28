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货币新闻 | 2012年 11月 28日 星期三 08:57 BJT

〔香港个股〕壹传媒股份暂停买卖--联交所

路透香港11月28日电---香港联交所周三表示,媒体集团壹传媒(0282.HK)股份暂停买卖.暂时未获悉停牌原因.

台湾苹果日报今日报导,壹传媒已与中国信托慈善基金会董事长辜仲谅等团队签定出售台湾业务的合约.买家除了原先市场知晓的台塑集团、中国旺旺(0151.HK)主席蔡衍明,还新增台湾龙严股份有限公司(5530.TWO)董事长李世聪,以及台湾产物保险(2832.TW)董事长李泰宏.

停牌前,壹传媒壹传媒周二收报1.59港元,过去一个月来跌10.58%,今年迄今大涨123.53%.(完)

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--记者 李珊珊; 审校 曾祥进

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