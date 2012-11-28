《香港报摘》--其他报纸重要消息11月28日

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
* 明报:
--有消息指,过去数年大规模扩张的利嘉阁地产,未来将减少一成前线人手.该行总裁廖伟强澄清,公司并无意裁员,但本月住宅部已录亏损,稍后会让员工自然流失,另外个别租金贵的分行,在约满后将不会续租.
--香港连锁快餐店大快活(0052.HK)管理层预计下半年食材成本及租金会延续明显升势,不排除会加价.
--欧舒丹(L'Occitane)(0973.HK)投资者关系总监Winnie Chin表示,公司计划未来4年每年新增130至150家店舖,当中至少四成将在金砖国家(巴西、俄罗斯、印度及中国)开设.
* 星岛日报:
--壹传媒(0282.HK)出售台湾业务.消息人士透露,买方已找来第四及第五个买家,分别为台湾殡仪业龙头龙岩人本的董事长李世聪,以及台湾产物保险董事长李泰宏.传买卖双方于周二(27日)下午在澳门签约,惟双方因部分细节仍在协商.
--财经事务及库务局局长陈家强表示,本港当下的强积金产品数目和品种确是太多、太复杂.他赞同削减强积金产品数量,并将产品设计标准化,让市民易于理解.
--恒基地产(0012.HK)营业部总经理林达民认为,本港定位为全球最自由经济地区之一,设立买家印花税(BSD)除直接打击海外买家及投资者入市外,亦影响其对本港投资意欲,并对本港自由经济品牌带来影响.
* 苹果日报:
--内地白酒经销商银基(0886.HK)承认两家位于深圳形象店已经结业,并指最近有若干高级管理层人员离职,但强调对业务营运及整体管理无受影响.
--中海发展(1138.HK)公布,向母公司中国海运出售船龄已达31年的散货船,售价约1,202万元人民币.公司解释,由于船舶技术差、维修保养成本高, 已经失去商业价值,因此将其出售.
* 东方日报:
--中国主要综合保险商人保集团招股反应转趋热烈.据消息透露,公开发售部分认购额已逾36亿港元,若按公开发售部分集资额13.9亿港元计,相当于超额认购1.58倍.
--英皇国际(0163.HK)执行董事张炳强表示,买家印花税(BSD)影响集团收购旧楼重建的步伐,但已经开展的项目会继续,而其余则会待政府进一步厘清上述豁免条款后,才会进行.
--天大药业(0455.HK)投资发展总监胡永强表示,公司经重组后,母公司天大集团已将所有医药资产注入天大,未来公司将会专注于药业发展.
* 文汇报:
--证监会行政总裁欧达礼表示,该会与香港交易所(0388.HK)一直有修订及简化香港第二上市的规则,期望厘清海外企业来港第二上市的定义及类别,相信有助市场了解第二上市与第一上市的性质及分别,料可于未来数月详细公布.
--消息人士指,原定今天定价的郑州煤机提早于周二(27日)以招股价下限10.38港元定价,集资22.95亿港元.该股周二截止公开发售,有指该部分未获足额认购.惟因国际配售获约两倍超额认购,该股得以如期挂牌.
* 大公报:
--日本弹珠机营运商DYNAM(6889.HK)公布上市后首份中期业绩, 截至9月底止6个股东应占溢利为93.24亿日圆,较去年同期增长25%.
--国资委网站披露,蒙牛乳业(2319.HK)与丹麦爱氏晨曦(Arla Foods)投资的"中国丹麦乳品技术合作中心"项目正式营运,预算总投资2.2亿元人民币,包括首期投入1,900万元人民币,用于建设标准化示范牧场(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 萧萍; 审校 李珊珊/
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
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路透北京2月26日 - 中国央行副行长潘功胜日前表示，目前境外投资者投资占中国债券市场比重约1.2%，还有很大增长潜力；下一步，央行将继续积极推进完善各项配套政策安排，为境外投资者提供更加友好、便利的投资环境。
路透上海2月26日 - 香港东英金融投资公司与中国磁晅资本周日签订合作协议，双方成立合伙企业，专注于投资通过互联网改造后可以成为行业巨无霸的传统企业，首期基金规模30亿人民币。