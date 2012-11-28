《香港报摘》--其他报纸重要消息11月28日

* 明报:

--有消息指,过去数年大规模扩张的利嘉阁地产,未来将减少一成前线人手.该行总裁廖伟强澄清,公司并无意裁员,但本月住宅部已录亏损,稍后会让员工自然流失,另外个别租金贵的分行,在约满后将不会续租.

--香港连锁快餐店大快活(0052.HK)管理层预计下半年食材成本及租金会延续明显升势,不排除会加价.

--欧舒丹(L'Occitane)(0973.HK)投资者关系总监Winnie Chin表示,公司计划未来4年每年新增130至150家店舖,当中至少四成将在金砖国家(巴西、俄罗斯、印度及中国)开设.

* 星岛日报:

--壹传媒(0282.HK)出售台湾业务.消息人士透露,买方已找来第四及第五个买家,分别为台湾殡仪业龙头龙岩人本的董事长李世聪,以及台湾产物保险董事长李泰宏.传买卖双方于周二(27日)下午在澳门签约,惟双方因部分细节仍在协商.

--财经事务及库务局局长陈家强表示,本港当下的强积金产品数目和品种确是太多、太复杂.他赞同削减强积金产品数量,并将产品设计标准化,让市民易于理解.

--恒基地产(0012.HK)营业部总经理林达民认为,本港定位为全球最自由经济地区之一,设立买家印花税(BSD)除直接打击海外买家及投资者入市外,亦影响其对本港投资意欲,并对本港自由经济品牌带来影响.

* 苹果日报:

--内地白酒经销商银基(0886.HK)承认两家位于深圳形象店已经结业,并指最近有若干高级管理层人员离职,但强调对业务营运及整体管理无受影响.

--中海发展(1138.HK)公布,向母公司中国海运出售船龄已达31年的散货船,售价约1,202万元人民币.公司解释,由于船舶技术差、维修保养成本高, 已经失去商业价值,因此将其出售.

* 东方日报:

--中国主要综合保险商人保集团招股反应转趋热烈.据消息透露,公开发售部分认购额已逾36亿港元,若按公开发售部分集资额13.9亿港元计,相当于超额认购1.58倍.

--英皇国际(0163.HK)执行董事张炳强表示,买家印花税(BSD)影响集团收购旧楼重建的步伐,但已经开展的项目会继续,而其余则会待政府进一步厘清上述豁免条款后,才会进行.

--天大药业(0455.HK)投资发展总监胡永强表示,公司经重组后,母公司天大集团已将所有医药资产注入天大,未来公司将会专注于药业发展.

* 文汇报:

--证监会行政总裁欧达礼表示,该会与香港交易所(0388.HK)一直有修订及简化香港第二上市的规则,期望厘清海外企业来港第二上市的定义及类别,相信有助市场了解第二上市与第一上市的性质及分别,料可于未来数月详细公布.

--消息人士指,原定今天定价的郑州煤机提早于周二(27日)以招股价下限10.38港元定价,集资22.95亿港元.该股周二截止公开发售,有指该部分未获足额认购.惟因国际配售获约两倍超额认购,该股得以如期挂牌.

* 大公报:

--日本弹珠机营运商DYNAM(6889.HK)公布上市后首份中期业绩, 截至9月底止6个股东应占溢利为93.24亿日圆,较去年同期增长25%.

--国资委网站披露,蒙牛乳业(2319.HK)与丹麦爱氏晨曦(Arla Foods)投资的"中国丹麦乳品技术合作中心"项目正式营运,预算总投资2.2亿元人民币,包括首期投入1,900万元人民币,用于建设标准化示范牧场(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 萧萍; 审校 李珊珊/

台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]