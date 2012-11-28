〔港报社评〕希腊脱危未安银行重组势险--信报11月28日

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
欧罗区财长与国基会终于达成协议,向希腊发放之前冻结共440亿欧罗援助贷款,其中近半援金指定用作银行资本重组,总算化解了希腊财政崩溃一劫.然而,希腊经济前景一片灰暗,银行系统迄今仍险象环生,按照协议,8年内把债务占GDP比率大幅降低至可持续水平,近一场赌博.
虽然希腊避过了财政崩溃厄运,但当前经济风雨飘摇,结构性改革举步维艰,显然并没有因获得新贷款而有所改变.希腊中央银行行长前天接受媒体专访时透露,估计2013年希腊国内生产总值会继续萎缩4%.
看深一层,希腊经济持续萎缩和银行业务收缩所引发的债务重组压力,迄今有增无减.目前投入银行资本重组的资源,未必足够填补资本所需缺口.希腊银行股大幅下挫,原因在于市场忧虑减债方案中,以逾30%折扣率回购债券,会削弱银行所持的债券价值,令银行的资本基础进一步萎缩,折射出市场对希腊银行系统性风险的忧虑.
照目前形势看,希腊贷款到位,纾解了短期债务无序违约风险,也为银行业重组带来援助,但经济连续17个季度萎缩,今明2年也难寄予厚望,银行业重组前路可谓风雨连绵.
如今希腊银行业务仍不断收缩,加上资金外逃.另一方面,经济的结构性改革,政府千方百计提高竞争力,基于无法通过率因素进行,而只能利用内部生产要素,包括劳工成本来挣扎实现,过程痛苦而漫长.可以说,希腊虽暂时脱险却未能久安.达成协议的市场乐观情绪,经一阵刺激,恐怕也难以为继. (A02)
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路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
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