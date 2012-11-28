〔港报社评〕放低僭建包袱,解铃还须系铃人--经济日报11月28日

特首梁振英连日回应其寓所僭建问题,惟市民疑问却反而更多,风波旷日持久已令市民烦厌,望能尽早平息,让政府可轻装上路做实事,惟解铃还须系铃人,梁振英必须充分显示诚意、释除疑虑,才可望放低僭建包袱,重新上路.

在特首选举诉讼结束后,梁振英上周五以书面声明解释其山顶寓所的僭建问题,承认处理僭建上有疏忽及欠谨慎,并强调在事件中并无隐瞒,故不存在诚信问题.其后他在社会舆论压力下,数次简短回应传媒提问,并藉传媒再次向市民致歉,希望社会让他可用全部时间与空间服务市民.寓所僭建问题拖拖拉拉已约5个月之久,故期望梁振英会果断处理,令社会可放低这个僭建包袱,重新聚焦更为迫切的经济民生问题.

然而,梁振英处理僭建至今的表现,显然仍与公众期望有落差,尤其他在面对外界质疑时表示“记错、不清楚”,令不少市民担心梁振英又如处理西九利益冲突疑云、国教科争论般,是否一再以言词技巧回避批评与质疑,此恐怕进一步加深市民对他诚信的疑虑.若梁振英继续令市民觉得他巧言好辩、拉扯过关,则纵能勉强跨过风波,但诚信受损,将似赢实输.

部分立法会议员已摩拳擦掌,准备传召梁振英到议会解画,无论梁振英会否上立会交代,最重要是他一定要面对公众详细解释,回应市民心中的疑问.只有向市民显示开诚布公的诚意,他才可望真正放低僭建包袱,并赢取对施政有利的民望与信任,才能够说服公众,让他有更多时间、更大空间施政,服务市民. (A10)