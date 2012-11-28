〔港报社评〕放低僭建包袱,解铃还须系铃人--经济日报11月28日

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
特首梁振英连日回应其寓所僭建问题,惟市民疑问却反而更多,风波旷日持久已令市民烦厌,望能尽早平息,让政府可轻装上路做实事,惟解铃还须系铃人,梁振英必须充分显示诚意、释除疑虑,才可望放低僭建包袱,重新上路.
在特首选举诉讼结束后,梁振英上周五以书面声明解释其山顶寓所的僭建问题,承认处理僭建上有疏忽及欠谨慎,并强调在事件中并无隐瞒,故不存在诚信问题.其后他在社会舆论压力下,数次简短回应传媒提问,并藉传媒再次向市民致歉,希望社会让他可用全部时间与空间服务市民.寓所僭建问题拖拖拉拉已约5个月之久,故期望梁振英会果断处理,令社会可放低这个僭建包袱,重新聚焦更为迫切的经济民生问题.
然而,梁振英处理僭建至今的表现,显然仍与公众期望有落差,尤其他在面对外界质疑时表示“记错、不清楚”,令不少市民担心梁振英又如处理西九利益冲突疑云、国教科争论般,是否一再以言词技巧回避批评与质疑,此恐怕进一步加深市民对他诚信的疑虑.若梁振英继续令市民觉得他巧言好辩、拉扯过关,则纵能勉强跨过风波,但诚信受损,将似赢实输.
部分立法会议员已摩拳擦掌,准备传召梁振英到议会解画,无论梁振英会否上立会交代,最重要是他一定要面对公众详细解释,回应市民心中的疑问.只有向市民显示开诚布公的诚意,他才可望真正放低僭建包袱,并赢取对施政有利的民望与信任,才能够说服公众,让他有更多时间、更大空间施政,服务市民. (A10)
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路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
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