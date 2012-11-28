〔港报社评〕梁大宅僭建这团火梁振英须及早扑熄--明报11月28日

特首梁振英山顶大宅僭建事态,4号屋僭建地库成为焦点,屋宇署人员第3度视察梁大宅后披露的一些情况,使梁振英就僭建地库的解释,仍然未能使人相信和接受.另外,屋宇署披露署方处理4号屋僭建地库的情况,也有可议之处,个中涉及知情不报和执法不力之嫌.我们认为梁振英就大宅僭建事态,应该及早召开记者会或到立法会接受议员质询等方式,全面坦诚交代和解释,才可以使事件画上句号.

梁振英对自己的说法,或许自我感觉良好,认为公众会相信,但是这些说法与一般人的常理认知,有较大落差,某一程度更近乎反智,令人觉得梁振英是砌辞狡辩.从屋宇署处理4号屋僭建地库的历程,反映梁振英的取态有问题.

近日,有个别行政会议成员,认为梁振英涉及的僭建其实属小事,但公众看到负面,社会无限扩大,又认为梁振英应该不知道家中有僭建,否则早已入图则申请云云.这个论调,相信很多人不敢苟同,因为依法办事是香港珍而重之的核心价值,而法律之前,人人平等,梁振英的僭建与平民百姓的僭建,处理上要一视同仁,若稍有倾斜,都不应该,也于法不合.

梁振英是本港最有权力的人,公众对他有更高期望,迄今检视梁振英处理大宅僭建,涉及诚信问题,必须搞清楚,否则,他的权力行使和领导都不会让人放心.梁振英为应付僭建质疑,已经影响到施政,但是僭建事小,诚信事大,污点一日未清除,梁振英的信任度会打折扣,这是他应该尽早为事态画上句号的原因. (A03)