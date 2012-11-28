〔港报社评〕梁大宅僭建这团火梁振英须及早扑熄--明报11月28日

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
特首梁振英山顶大宅僭建事态,4号屋僭建地库成为焦点,屋宇署人员第3度视察梁大宅后披露的一些情况,使梁振英就僭建地库的解释,仍然未能使人相信和接受.另外,屋宇署披露署方处理4号屋僭建地库的情况,也有可议之处,个中涉及知情不报和执法不力之嫌.我们认为梁振英就大宅僭建事态,应该及早召开记者会或到立法会接受议员质询等方式,全面坦诚交代和解释,才可以使事件画上句号.
梁振英对自己的说法,或许自我感觉良好,认为公众会相信,但是这些说法与一般人的常理认知,有较大落差,某一程度更近乎反智,令人觉得梁振英是砌辞狡辩.从屋宇署处理4号屋僭建地库的历程,反映梁振英的取态有问题.
近日,有个别行政会议成员,认为梁振英涉及的僭建其实属小事,但公众看到负面,社会无限扩大,又认为梁振英应该不知道家中有僭建,否则早已入图则申请云云.这个论调,相信很多人不敢苟同,因为依法办事是香港珍而重之的核心价值,而法律之前,人人平等,梁振英的僭建与平民百姓的僭建,处理上要一视同仁,若稍有倾斜,都不应该,也于法不合.
梁振英是本港最有权力的人,公众对他有更高期望,迄今检视梁振英处理大宅僭建,涉及诚信问题,必须搞清楚,否则,他的权力行使和领导都不会让人放心.梁振英为应付僭建质疑,已经影响到施政,但是僭建事小,诚信事大,污点一日未清除,梁振英的信任度会打折扣,这是他应该尽早为事态画上句号的原因. (A03)
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路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
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