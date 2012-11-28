〔港报社评〕地尽其利须顾人口均衡--星岛日报11月28日

玛丽医院欠缺一成保安、清洁等基层人手,要靠火箭式升职加薪留人,只是港岛区基层劳动力不足的例子.额外交通津贴或者提高待遇,只能治标,长远应该调整港岛居住人口结构,以及在区外建设新的中心商业区,为港岛分流.

产生这种现象,主要是因为港岛发展蓬勃,对人手需求不断增加,但是基层劳动人口数目却远追不上需求,甚至出现萎缩.港岛租金飞涨,原住旧楼基层者负担不起,纷纷迁往九龙和新界.

港岛雇主纷纷提高待遇聘请和挽留基层员工,还要吸引人过海来打工,有雇主在政府的每月600元就业交通津贴之外,再另加津贴.可是,不少家住新界的基层劳工,在失业率低至3.5%的就业市场,容易在新界和九龙找到工作,节省交通费外还节省时间.

当局同时要纾缓港岛区的需求压力,致力在区外发展新的中心商业区.早前已经有跨国巨企,把写字楼搬去租金较低的西九.现在当局要“起动东九龙”,环绕启德一带的东九龙逐步转型,当局宜加快转型步伐,并且安排多些政府部门迁往启德,缓和港岛用地紧张的局面.

在供求方面做好就业市场均衡,既为港岛雇主纾解“有工无人做”的难题,又为基层市民提供更多就近上班的机会,减轻新界区”有人无工做”的情况,节省交通开支和时间,是对家庭友善兼提高社会经济效益的政策. (A06)