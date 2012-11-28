〔港报社评〕地尽其利须顾人口均衡--星岛日报11月28日

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
玛丽医院欠缺一成保安、清洁等基层人手,要靠火箭式升职加薪留人,只是港岛区基层劳动力不足的例子.额外交通津贴或者提高待遇,只能治标,长远应该调整港岛居住人口结构,以及在区外建设新的中心商业区,为港岛分流.
产生这种现象,主要是因为港岛发展蓬勃,对人手需求不断增加,但是基层劳动人口数目却远追不上需求,甚至出现萎缩.港岛租金飞涨,原住旧楼基层者负担不起,纷纷迁往九龙和新界.
港岛雇主纷纷提高待遇聘请和挽留基层员工,还要吸引人过海来打工,有雇主在政府的每月600元就业交通津贴之外,再另加津贴.可是,不少家住新界的基层劳工,在失业率低至3.5%的就业市场,容易在新界和九龙找到工作,节省交通费外还节省时间.
当局同时要纾缓港岛区的需求压力,致力在区外发展新的中心商业区.早前已经有跨国巨企,把写字楼搬去租金较低的西九.现在当局要“起动东九龙”,环绕启德一带的东九龙逐步转型,当局宜加快转型步伐,并且安排多些政府部门迁往启德,缓和港岛用地紧张的局面.
在供求方面做好就业市场均衡,既为港岛雇主纾解“有工无人做”的难题,又为基层市民提供更多就近上班的机会,减轻新界区”有人无工做”的情况,节省交通开支和时间,是对家庭友善兼提高社会经济效益的政策. (A06)
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