〔港报社评〕彻查巴士事故提高安全保障--文汇报11月28日

继日前柴湾道发生3死56伤巴士惨剧后,湾仔昨日再发生严重巴士交通意外,巴士接连发生事故,反映当中存在安全隐患.巴士是大型运输工具,闹市人潮高峰期发生巴士交通意外,危及大量市民安全.当局需循车长、巴士、天气和道路4方面,彻查事件原因,防止同类事故再次发生.巴士公司亦需加紧车长培训和检讨行车机制,提高车长的安全意识.

过去涉及巴士连环相撞的意外时有所闻,当中与车长身体状况欠佳或驾驶疏忽有直接关系.今年4月2辆满载乘客的双层九巴,即在沙田埋站时首尾相撞,同样造成61人受伤的严重交通意外.巴士相撞意外接连发生,其中隐患引起社会高度关注.

巴士交通意外涉及多种因素,工时长、休息时间不足、驾驶压力大、用膳时间短、态度疏忽等,都影响车长的驾驶行为.机件故障、制动系统失灵,加上本港道路狭窄、车多人多、天雨路滑等因素,都足以影响行车安全,尤其巴士站多设在人多车多路段,道路和车站设计有值得研究改善的空间.

巴士是本港主要大型交通工具之一,涉及大量乘客安全,车长责任重大,驾驶过程中需保持最佳状况,严格遵守交通规则,安全至上.但是,如果车长长期受压或培训不足,往往影响驾驶状态,稍有松懈,即酿成意外,成为都市炸弹.巴士公司需特别注意提高车长的安全意识,检讨车长的工时和休息指引,尤需加强车长的埋站培训,同时改善巴士站的设计和标志,确保车站安全. (A05)