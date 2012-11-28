〔港报社评〕彻查巴士事故提高安全保障--文汇报11月28日

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
继日前柴湾道发生3死56伤巴士惨剧后,湾仔昨日再发生严重巴士交通意外,巴士接连发生事故,反映当中存在安全隐患.巴士是大型运输工具,闹市人潮高峰期发生巴士交通意外,危及大量市民安全.当局需循车长、巴士、天气和道路4方面,彻查事件原因,防止同类事故再次发生.巴士公司亦需加紧车长培训和检讨行车机制,提高车长的安全意识.
过去涉及巴士连环相撞的意外时有所闻,当中与车长身体状况欠佳或驾驶疏忽有直接关系.今年4月2辆满载乘客的双层九巴,即在沙田埋站时首尾相撞,同样造成61人受伤的严重交通意外.巴士相撞意外接连发生,其中隐患引起社会高度关注.
巴士交通意外涉及多种因素,工时长、休息时间不足、驾驶压力大、用膳时间短、态度疏忽等,都影响车长的驾驶行为.机件故障、制动系统失灵,加上本港道路狭窄、车多人多、天雨路滑等因素,都足以影响行车安全,尤其巴士站多设在人多车多路段,道路和车站设计有值得研究改善的空间.
巴士是本港主要大型交通工具之一,涉及大量乘客安全,车长责任重大,驾驶过程中需保持最佳状况,严格遵守交通规则,安全至上.但是,如果车长长期受压或培训不足,往往影响驾驶状态,稍有松懈,即酿成意外,成为都市炸弹.巴士公司需特别注意提高车长的安全意识,检讨车长的工时和休息指引,尤需加强车长的埋站培训,同时改善巴士站的设计和标志,确保车站安全. (A05)
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路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
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