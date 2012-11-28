〔港报财经评论〕憧憬QE再加码--信报11月28日

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
憧憬QE再加码 /习广思
亚洲区资金未散,金管局再注资,但近日热钱追逐落后,昨日台股、韩股升幅及表现稍跑赢港股.上证指数再次跌穿2,000点,但没有再提政府托市,哀莫大于心死,“十八大”后H股升而A股跌,大抵反映中国内地股民对政治之变依然惴惴不安.然而,投资者要等政策转趋明朗,除了下月的工作会外,恐怕要等到明年3月两会后,习李时代的政策路向才会更清楚.资金追落后,海外资金转辙买中资股,经济见底仍叫人半信半疑.不过,牛市在绝望中诞生,又在怀疑中成长,欧债危机及”财政悬崖”都吓人,但都是过气的话题.中国内地A股成交低迷,上证指数跌穿2,000点大关,拖累港股.恒指连日屠熊后,昨日屠熊刀手软,收报21,844点,下跌17点.大市成交494亿港元,沽空比率8.7%.
恒指两日连攻22,000点阻力,重磅蓝筹缺乏好消息发力.明日是11月期指结算,在热钱推动下能否出现突破?近期ETF成交不寻常,盈富基金(2800.HK)成交额急增,沽空有增加趋势,昨日盈富成为成交之冠.12月传统被认为是粉饰橱窗的月份,亦有人会说由8-11月这样追货,12月再追表现的机会不高.其实,眼下股市谁也说不定,热钱仍在,新股开派对,但12月成交通常偏低,投资者不妨保留资金,作2013年的部署,另以部分资金入市.美国财长盖特纳离意已决,股神毕非德高调开腔撑戴蒙接任盖特纳财长一职,看来成数颇高.然而,对金融市场而言,更重要是联储局主席贝南奇继续开动印钞机.美国大选后,投资市场只看”财政悬崖”,忘了奥巴马上台的利好因素,贝南奇之位也没有出现变数,意味着QE将持续,甚至乎加码.
央行”放水”放上瘾是无奈之事,其实市场对QE憧憬上瘾也是不争事实.请留意,QE3推出未几,市场已谈论QE4,QE3在9月中推出后,近日已有不少人谈论QE4.所谓QE4憧憬,是指联储局在2013年初,当第二轮扭曲操作结束后,将会继续入市购买国债.不管它是否叫QE4,但央行再入市买国债的可能,连PIMCO总裁埃利安也认同.埃利安预期,量化宽松将会扩大,央行或会结束OT2,但在QE3基础上再加码买国债.贝南奇有可能再开出一个低息结束的日期,或者提出更多经济数据作为买债的参考,例如失业率或通胀.(B03)
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留意美元上升动力 /苏子
上周美汇指数虽然以大阴烛低收,兼且在周线图上呈现一组不利后市的黄昏之星形态,但踏入本周后,美汇指数却未见进一步破关而下,反而在80心理关口喘定跌势.由于80心理关口与20天保历加通道底部支持相若,故美汇指数稍后若一直可以稳守80心理关口不破,并且更升回20天SMA阻力以上收市,对美汇指数的短期走势将构成一个较为正面的效果,令短期内进一步破关而下的可能性大降.如美汇指数本周收市时出现不跌反升的相反走势,则上周美汇指数所呈现的恶劣技术走势已可确认为走势陷阱,故美元后市走势不宜继续看淡,反而小心美元经过上周出现走势陷阱后,令后市出现的升势可以更有力及健康.然而,稍后美元的走势若真的可以出现不跌反升的相反走势,留意届时触发美元再展升浪的动力,是否来自市场的避险情绪再次升温,使美元再次发挥避险货币的功能.
如美元稍后的升势若真的是由避险资金推波助澜,小心同样具备避险功能的日圆亦会因此扭转近期的大弱势.由于目前市场看淡日圆后市的情绪仍然高涨,一旦日圆追随美元回升,势必触发市场上大量日圆的止蚀买盘入市,使日圆的升势较美元凌厉得多,结果美元兑日圆非旦难以挑战今年3月15日所造的84.17高位甚至85心理关口,反而更有机会在跌破由9月13日的77.10低位升至上周四的82.82高位的23.6%调整目标,即81.47关键支持后显着走低,再次重拾弱势.
昨天亚洲市欧罗兑美元曾略破1.30心理关口,可惜触及1.3009高位便已掉头回落,到欧洲入市后更一度低见1.2932水平.如昨晚欧罗兑美元乏力反弹并回落至上周四的1.29高位以下收市,对汇价的短期走势将构成甚为负面作用,预料稍后200天SMA的1.2798关键支持将再次面临严峻考验.(B08)
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