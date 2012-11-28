〔港报财经评论〕憧憬QE再加码--信报11月28日

憧憬QE再加码 /习广思

亚洲区资金未散,金管局再注资,但近日热钱追逐落后,昨日台股、韩股升幅及表现稍跑赢港股.上证指数再次跌穿2,000点,但没有再提政府托市,哀莫大于心死,“十八大”后H股升而A股跌,大抵反映中国内地股民对政治之变依然惴惴不安.然而,投资者要等政策转趋明朗,除了下月的工作会外,恐怕要等到明年3月两会后,习李时代的政策路向才会更清楚.资金追落后,海外资金转辙买中资股,经济见底仍叫人半信半疑.不过,牛市在绝望中诞生,又在怀疑中成长,欧债危机及”财政悬崖”都吓人,但都是过气的话题.中国内地A股成交低迷,上证指数跌穿2,000点大关,拖累港股.恒指连日屠熊后,昨日屠熊刀手软,收报21,844点,下跌17点.大市成交494亿港元,沽空比率8.7%.

恒指两日连攻22,000点阻力,重磅蓝筹缺乏好消息发力.明日是11月期指结算,在热钱推动下能否出现突破?近期ETF成交不寻常,盈富基金(2800.HK)成交额急增,沽空有增加趋势,昨日盈富成为成交之冠.12月传统被认为是粉饰橱窗的月份,亦有人会说由8-11月这样追货,12月再追表现的机会不高.其实,眼下股市谁也说不定,热钱仍在,新股开派对,但12月成交通常偏低,投资者不妨保留资金,作2013年的部署,另以部分资金入市.美国财长盖特纳离意已决,股神毕非德高调开腔撑戴蒙接任盖特纳财长一职,看来成数颇高.然而,对金融市场而言,更重要是联储局主席贝南奇继续开动印钞机.美国大选后,投资市场只看”财政悬崖”,忘了奥巴马上台的利好因素,贝南奇之位也没有出现变数,意味着QE将持续,甚至乎加码.

央行”放水”放上瘾是无奈之事,其实市场对QE憧憬上瘾也是不争事实.请留意,QE3推出未几,市场已谈论QE4,QE3在9月中推出后,近日已有不少人谈论QE4.所谓QE4憧憬,是指联储局在2013年初,当第二轮扭曲操作结束后,将会继续入市购买国债.不管它是否叫QE4,但央行再入市买国债的可能,连PIMCO总裁埃利安也认同.埃利安预期,量化宽松将会扩大,央行或会结束OT2,但在QE3基础上再加码买国债.贝南奇有可能再开出一个低息结束的日期,或者提出更多经济数据作为买债的参考,例如失业率或通胀.(B03)

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留意美元上升动力 /苏子

上周美汇指数虽然以大阴烛低收,兼且在周线图上呈现一组不利后市的黄昏之星形态,但踏入本周后,美汇指数却未见进一步破关而下,反而在80心理关口喘定跌势.由于80心理关口与20天保历加通道底部支持相若,故美汇指数稍后若一直可以稳守80心理关口不破,并且更升回20天SMA阻力以上收市,对美汇指数的短期走势将构成一个较为正面的效果,令短期内进一步破关而下的可能性大降.如美汇指数本周收市时出现不跌反升的相反走势,则上周美汇指数所呈现的恶劣技术走势已可确认为走势陷阱,故美元后市走势不宜继续看淡,反而小心美元经过上周出现走势陷阱后,令后市出现的升势可以更有力及健康.然而,稍后美元的走势若真的可以出现不跌反升的相反走势,留意届时触发美元再展升浪的动力,是否来自市场的避险情绪再次升温,使美元再次发挥避险货币的功能.

如美元稍后的升势若真的是由避险资金推波助澜,小心同样具备避险功能的日圆亦会因此扭转近期的大弱势.由于目前市场看淡日圆后市的情绪仍然高涨,一旦日圆追随美元回升,势必触发市场上大量日圆的止蚀买盘入市,使日圆的升势较美元凌厉得多,结果美元兑日圆非旦难以挑战今年3月15日所造的84.17高位甚至85心理关口,反而更有机会在跌破由9月13日的77.10低位升至上周四的82.82高位的23.6%调整目标,即81.47关键支持后显着走低,再次重拾弱势.

昨天亚洲市欧罗兑美元曾略破1.30心理关口,可惜触及1.3009高位便已掉头回落,到欧洲入市后更一度低见1.2932水平.如昨晚欧罗兑美元乏力反弹并回落至上周四的1.29高位以下收市,对汇价的短期走势将构成甚为负面作用,预料稍后200天SMA的1.2798关键支持将再次面临严峻考验.(B08)