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货币新闻 | 2012年 11月 28日 星期三 09:34 BJT

〔香港股市〕中资股引领大盘低开,美国财政悬崖忧虑令投资者减少曝险

路透香港11月28日电---香港股市周三低开,大型中资能源和银行类引领跌势.因美国参议院民主党领袖里德表示,在避免"财政悬崖"的谈判方面几无进展,投资者随后削减风险仓位.

恒生指数.HSI低开0.4%报21,764.9点.恒生国企指数.HSCE亦低开0.6%.(完)

--编译 郑茵;审校 张涛

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