〔港报财经评论〕恒指22,000前,预期稍盘整--经济日报11月28日

恒指22,000前,预期稍盘整 /林瑞芬

一如预期,希腊援助方案终通过,刺激恒指昨高开,高见22,002,但最终收市跌17点,报21,844,短期似乎有大户想力压21,500附近先进行期指结算.港股月内再一次受制高位而回,又是A股再试低位所累,上证跌1.3%至1,991,为近月首度收低于2,000,沪深两市成交额760亿港元,较前不足700亿港元略增,跌市成交增属好现象.论及后市,美国的”财政悬崖”问题料可临崖勒马,加上欧、美及日的可能继续量宽行动,港汇走强,望对A股持续低迷为港股带来的拖累获得纾减.从牛熊证分布来看,收回价21,200-21,299之牛证暂为重货区,可见小投资者共识近21,300为短期技术关键位.牛熊证比例截至昨早为56比44,幸未有小投资者全面看好现象,故此批牛证会否引来大户动杀机还是未知数.恒指即市的上落区21,850-22,000略为失守,量度跌幅约至21,700.结算在夕,被压不为奇,估计结算在21,500楼上.年底前,关键50天线支持位已上移近21,300,后市守其上回升,就会是小型头肩底向好突破,量度上升目标至少23,000,存整固再向好预期.

上周指长江基建(1038.HK)落后于电能实业(0006.HK)可取,本周有摩根士丹利发表研究报告认同,相信过去3个月长江基建的表现跑输电能实业20%是不合理的,因为两间公司业务相似.论息,长建今年的股息率将超越电能,为5年以来的罕见情况.据彭博综合预测,长建现价2013年度预测息率为4厘,电能则为3.9厘.大摩还指市场对长建风险实过分疑虑,英国政府于10月份的报告中提到长建/电能的欧元债券融资结构不会带来避税效果.其次,长建管理层于早前进行会议后,重申继早前两次批股后,今年内将不会再有批股行动,故大摩维持长建”增持”投资评级,予目标价55.3港元.亦认同大摩的观点,长建短期股价横行未爆发只是时候未到,昨收报46.25港元,跌0.32%,下跌风险有限.

H股及A股暂时分途,H股跑赢A股,之前都怕H股被炒高了,但结合近月公布中国的经济数据及企业利润表现双印证回稳,启示非H股炒高了.继11月汇丰PMI值重上50分水岭达50.4%后,国家统计局昨公布10月份国企利润增幅同比为20.5%,1月-10月份累计利润更达40,240亿港元,同比增长0.5%,为今年以来首次显现正增长.(014)

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刷卡费用下调,内银影响轻微 /余少文

上证综合指数又跌穿2,000点,内银股疲弱,A股调整料持续,国企指数也有机会下试10,000点.尽管央行批准下调刷卡手续费,料对内银股盈利影响约1%,待消化利淡因素后,内银股可带动A、H股反攻.国企指数昨日再一次高开低收,全日跌40点或0.4%,收10,527点,成交额94亿港元,主要是受到上证综合指数跌穿2,000点,见45个月低位1,990点所拖累.而红筹指数亦结束四连升走势,昨日跌12点或0.3%,收4,321点.随着上证失守2,000点,仍守半对数图中由2009年下跌所形成的下跌通道底部,若然这支持位也失守,则上证有机会下试1,800点,国指则再下试10,200点水平,然后是10,000点心理大关.

H股股价跟A股股价平均折让降至20%,近三分一H股股价贵过A股,过去所见,这现象如持续下去,A股出现大反弹,届时由内银股、保险、资源股还是内房股推动,有待观察.但见指数比重最大的内银股,昨日在利淡消息下,表现相对稳定,当然希望大市反弹由内银股领涨.内银股利淡消息是中国内地媒体报道人民银行已下达通知,同意银行卡刷卡手续费标准调整方案,及在明年2月25日执行,今次总体调整幅度达23%-24%,当中餐饮娱乐类降幅最大,下调幅度37.5%,手续费由原本2%下调至1.25%,其中发卡行服务费为0.9%、银行卡清算机构网络服务费0.13%以及收单服务基准价0.22%.相关政策在市场已征询一段日子,银行卡刷卡手续费占银行总手续费比例由13%-32%不等,交通银行(3328.HK)所占比重最大,四大行的比重约16%左右,故市场过去一直担心下调手续费会影响内银股的盈利表现.

中国内地证券商估计相关手续费下调,对内银股盈利整体影响约1%而已,对交行、招商银行(3968.HK)、民生银行(1988.HK)等盈利影响较高,达1.4%-1.5%.认为内银股盈利持续放缓下,即使再减少1%左右盈利,对银行明年盈利实际影响应该有限,相信不会影响银行的日后派息,可维持5厘以上股息,维持一定吸引力.从另一角度来看,餐饮、酒店等行业短期应该可以受惠刷卡手续费下调,因为包括餐饮业等的毛利率一向较低,下调2%刷卡手续费,有助短期提高行业的毛利率.只是长期而言,因为行业持续竞争下始终会将手续费成本下调,回馈予消费者,故最终消费者会是受惠者,从而增加市民消费意慾.(012)