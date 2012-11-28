〔港报财经评论〕恒指22,000前,预期稍盘整--经济日报11月28日

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
恒指22,000前,预期稍盘整 /林瑞芬
一如预期,希腊援助方案终通过,刺激恒指昨高开,高见22,002,但最终收市跌17点,报21,844,短期似乎有大户想力压21,500附近先进行期指结算.港股月内再一次受制高位而回,又是A股再试低位所累,上证跌1.3%至1,991,为近月首度收低于2,000,沪深两市成交额760亿港元,较前不足700亿港元略增,跌市成交增属好现象.论及后市,美国的”财政悬崖”问题料可临崖勒马,加上欧、美及日的可能继续量宽行动,港汇走强,望对A股持续低迷为港股带来的拖累获得纾减.从牛熊证分布来看,收回价21,200-21,299之牛证暂为重货区,可见小投资者共识近21,300为短期技术关键位.牛熊证比例截至昨早为56比44,幸未有小投资者全面看好现象,故此批牛证会否引来大户动杀机还是未知数.恒指即市的上落区21,850-22,000略为失守,量度跌幅约至21,700.结算在夕,被压不为奇,估计结算在21,500楼上.年底前,关键50天线支持位已上移近21,300,后市守其上回升,就会是小型头肩底向好突破,量度上升目标至少23,000,存整固再向好预期.
上周指长江基建(1038.HK)落后于电能实业(0006.HK)可取,本周有摩根士丹利发表研究报告认同,相信过去3个月长江基建的表现跑输电能实业20%是不合理的,因为两间公司业务相似.论息,长建今年的股息率将超越电能,为5年以来的罕见情况.据彭博综合预测,长建现价2013年度预测息率为4厘,电能则为3.9厘.大摩还指市场对长建风险实过分疑虑,英国政府于10月份的报告中提到长建/电能的欧元债券融资结构不会带来避税效果.其次,长建管理层于早前进行会议后,重申继早前两次批股后,今年内将不会再有批股行动,故大摩维持长建”增持”投资评级,予目标价55.3港元.亦认同大摩的观点,长建短期股价横行未爆发只是时候未到,昨收报46.25港元,跌0.32%,下跌风险有限.
H股及A股暂时分途,H股跑赢A股,之前都怕H股被炒高了,但结合近月公布中国的经济数据及企业利润表现双印证回稳,启示非H股炒高了.继11月汇丰PMI值重上50分水岭达50.4%后,国家统计局昨公布10月份国企利润增幅同比为20.5%,1月-10月份累计利润更达40,240亿港元,同比增长0.5%,为今年以来首次显现正增长.(014)
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刷卡费用下调,内银影响轻微 /余少文
上证综合指数又跌穿2,000点,内银股疲弱,A股调整料持续,国企指数也有机会下试10,000点.尽管央行批准下调刷卡手续费,料对内银股盈利影响约1%,待消化利淡因素后,内银股可带动A、H股反攻.国企指数昨日再一次高开低收,全日跌40点或0.4%,收10,527点,成交额94亿港元,主要是受到上证综合指数跌穿2,000点,见45个月低位1,990点所拖累.而红筹指数亦结束四连升走势,昨日跌12点或0.3%,收4,321点.随着上证失守2,000点,仍守半对数图中由2009年下跌所形成的下跌通道底部,若然这支持位也失守,则上证有机会下试1,800点,国指则再下试10,200点水平,然后是10,000点心理大关.
H股股价跟A股股价平均折让降至20%,近三分一H股股价贵过A股,过去所见,这现象如持续下去,A股出现大反弹,届时由内银股、保险、资源股还是内房股推动,有待观察.但见指数比重最大的内银股,昨日在利淡消息下,表现相对稳定,当然希望大市反弹由内银股领涨.内银股利淡消息是中国内地媒体报道人民银行已下达通知,同意银行卡刷卡手续费标准调整方案,及在明年2月25日执行,今次总体调整幅度达23%-24%,当中餐饮娱乐类降幅最大,下调幅度37.5%,手续费由原本2%下调至1.25%,其中发卡行服务费为0.9%、银行卡清算机构网络服务费0.13%以及收单服务基准价0.22%.相关政策在市场已征询一段日子,银行卡刷卡手续费占银行总手续费比例由13%-32%不等,交通银行(3328.HK)所占比重最大,四大行的比重约16%左右,故市场过去一直担心下调手续费会影响内银股的盈利表现.
中国内地证券商估计相关手续费下调,对内银股盈利整体影响约1%而已,对交行、招商银行(3968.HK)、民生银行(1988.HK)等盈利影响较高,达1.4%-1.5%.认为内银股盈利持续放缓下,即使再减少1%左右盈利,对银行明年盈利实际影响应该有限,相信不会影响银行的日后派息,可维持5厘以上股息,维持一定吸引力.从另一角度来看,餐饮、酒店等行业短期应该可以受惠刷卡手续费下调,因为包括餐饮业等的毛利率一向较低,下调2%刷卡手续费,有助短期提高行业的毛利率.只是长期而言,因为行业持续竞争下始终会将手续费成本下调,回馈予消费者,故最终消费者会是受惠者,从而增加市民消费意慾.(012)
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路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透北京2月26日 - 中国央行副行长潘功胜日前表示，目前境外投资者投资占中国债券市场比重约1.2%，还有很大增长潜力；下一步，央行将继续积极推进完善各项配套政策安排，为境外投资者提供更加友好、便利的投资环境。
路透上海2月26日 - 香港东英金融投资公司与中国磁晅资本周日签订合作协议，双方成立合伙企业，专注于投资通过互联网改造后可以成为行业巨无霸的传统企业，首期基金规模30亿人民币。