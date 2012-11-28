《香港重要政经日程》--11月28日-11月30日

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
=====================今日香港主要政经消息==========================
11月28日(周三)
-- 亚洲博彩论坛于澳门举行.
-- 中国燃气(0384.HK)公布中期业绩.
-- 裕元集团(0551.HK)公布全年业绩.
-- 波司登(3998.HK)公布中期业绩.
-- 雅天妮(0789.HK)公布中期业绩.
-- 中国资源交通(0269.HK)公布中期业绩.
-- 华南城(1668.HK)公布中期业绩.
-- 远东发展(0035.HK)公布中期业绩.
-- 六福集团(0590.HK)公布中期业绩.
-- 宝胜国际(3813.HK)公布全年业绩.
-- 创维数码(0751.HK)公布中期业绩.
-- 冠华国际控股(0539.HK)公布中期业绩.
--15:00 卓能(集团)(0131.HK)特别股东大会.
=====================近日香港主要政经消息==========================
11月29日(周四)
-- 鸿宝资源(1131.HK)公布中期业绩.
-- 周大福珠宝(1929.HK)公布中期业绩.
-- 庄士机构国际(0367.HK)公布中期业绩.
-- 中科矿业(0985.HK)公布中期业绩.
-- 远东酒店实业(0037.HK)公布中期业绩.
-- 嘉利国际(1050.HK)公布中期业绩.
--14:00 六福集团(0590.HK)中期业绩记者会.
--14:30 中远太平洋(1199.HK)股东特别大会.
--15:30 招商局中国基金(0133.HK)股东特别大会.
--16:30 香港10月零售销售数字.
*11月30日(周五)
-- 金管局公布10月货币计数.
-- 香港政府公布10月财政报告.
-- 中国水务(0855.HK)公布中期业绩.
-- 英发国际(0439.HK)公布中期业绩.
-- 沿海家园(1124.HK)公布中期业绩.
-- 镇科集团(0859.HK)公布中期业绩.
-- 香港食品投资(0060.HK)公布中期业绩.
-- 美亚娱乐资讯(0391.HK)公布中期业绩.
-- 壹传媒(0282.HK)公布中期业绩.
-- 银基集团(0886.HK)公布中期业绩.
-- 华信地产财务(0252.HK)公布中期业绩.
--10:00 奥普集团控股0477.HK股东特别大会.
--10:00 中国高精密(0591.HK)股东周年大会.
--10:00 现代乳业(1117.HK)股东周年及特别大会.
--12:00 美高梅中国(2282.HK)于澳门举行股东特别大会.
注: 1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)
--整理 李珊珊
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透北京2月26日 - 中国央行副行长潘功胜日前表示，目前境外投资者投资占中国债券市场比重约1.2%，还有很大增长潜力；下一步，央行将继续积极推进完善各项配套政策安排，为境外投资者提供更加友好、便利的投资环境。
路透上海2月26日 - 香港东英金融投资公司与中国磁晅资本周日签订合作协议，双方成立合伙企业，专注于投资通过互联网改造后可以成为行业巨无霸的传统企业，首期基金规模30亿人民币。