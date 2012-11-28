版本:
中国
亚洲 | 2012年 11月 28日 星期三 09:47 BJT

《香港重要政经日程》--11月28日-11月30日

=====================今日香港主要政经消息==========================

11月28日(周三)

-- 亚洲博彩论坛于澳门举行.

-- 中国燃气(0384.HK)公布中期业绩.

-- 裕元集团(0551.HK)公布全年业绩.

-- 波司登(3998.HK)公布中期业绩.

-- 雅天妮(0789.HK)公布中期业绩.

-- 中国资源交通(0269.HK)公布中期业绩.

-- 华南城(1668.HK)公布中期业绩.

-- 远东发展(0035.HK)公布中期业绩.

-- 六福集团(0590.HK)公布中期业绩.

-- 宝胜国际(3813.HK)公布全年业绩.

-- 创维数码(0751.HK)公布中期业绩.

-- 冠华国际控股(0539.HK)公布中期业绩.

--15:00 卓能(集团)(0131.HK)特别股东大会.

=====================近日香港主要政经消息==========================

11月29日(周四)

-- 鸿宝资源(1131.HK)公布中期业绩.

-- 周大福珠宝(1929.HK)公布中期业绩.

-- 庄士机构国际(0367.HK)公布中期业绩.

-- 中科矿业(0985.HK)公布中期业绩.

-- 远东酒店实业(0037.HK)公布中期业绩.

-- 嘉利国际(1050.HK)公布中期业绩.

--14:00 六福集团(0590.HK)中期业绩记者会.

--14:30 中远太平洋(1199.HK)股东特别大会.

--15:30 招商局中国基金(0133.HK)股东特别大会.

--16:30 香港10月零售销售数字.

*11月30日(周五)

-- 金管局公布10月货币计数.

-- 香港政府公布10月财政报告.

-- 中国水务(0855.HK)公布中期业绩.

-- 英发国际(0439.HK)公布中期业绩.

-- 沿海家园(1124.HK)公布中期业绩.

-- 镇科集团(0859.HK)公布中期业绩.

-- 香港食品投资(0060.HK)公布中期业绩.

-- 美亚娱乐资讯(0391.HK)公布中期业绩.

-- 壹传媒(0282.HK)公布中期业绩.

-- 银基集团(0886.HK)公布中期业绩.

-- 华信地产财务(0252.HK)公布中期业绩.

--10:00 奥普集团控股0477.HK股东特别大会.

--10:00 中国高精密(0591.HK)股东周年大会.

--10:00 现代乳业(1117.HK)股东周年及特别大会.

--12:00 美高梅中国(2282.HK)于澳门举行股东特别大会.

注: 1."*"代表新增.

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)

--整理 李珊珊

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐