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货币新闻 | 2012年 11月 28日 星期三 11:49 BJT

〔香港新股〕人保集团IPO可能以接近招股价区间低端定价--IFR

路透香港11月28日电---据汤森路透旗下IFR周三报导称,中国主要综合保险商--中国人民保险集团股份有限公司香港首次公开发售(IPO),可能以接近招股价区间低端定价.

人保按每股3.42-4.03港元,发售68.98亿股H股,集资235.9-278亿港元.

该公司将于周五(30日)定价,12月7日在联交所挂牌上市.

人保同时为中国最大非寿险公司--中国财险(2328.HK)的母公司.(完)

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--编译 雷美珍; 审校 张喜良

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