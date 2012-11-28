〔香港个股〕中信泰富财务部前助理董事内幕交易罪名成立,判监15个月

路透香港11月28日电---香港法院周二裁定,中信泰富(0267.HK)财务部前助理董事崔永年内幕交易罪名成立,判监15个月.

崔永年于2008年10月在中信泰富发出盈警之前,利用内幕消息就该公司股份进行交易.

根据香港证监会当日晚间的新闻稿称,崔永年亦被判罚款合共1,018,855港元,并须向证监会缴付调查费228,469港元.

"罚款金额足以令崔永年交出从交易中获取的得益,即他藉有关交易避免承受136万港元的损失."证监会并称,崔永年同时被取消担任香港法团的董事,包括上市法团董事的资格,为期三年.

案情指,2008年年中,中信泰富曾签订多项外汇衍生工具合约,当中包括一些澳元目标可赎回远期合约,藉以对冲因支持一家澳洲矿业附属公司的运作而对中信泰富所带来的外汇风险,崔永年则参与评估澳元下跌对这些合约的影响.

目标可赎回远期合约就好像累计期权合约,如澳元跌至低过指定的协议汇率,中信泰富便须买入大量澳元.

到当年8月下旬澳元的汇价相对于合约内的协定汇率已大幅下滑.崔永年有份参与估算事件对中信泰富的财务影响,并知道若按市价计算,中信泰富将要面对非常重大的损失,而有关损失将严重地影响到公司的财政状况.

10月20日中信泰富公布按市价计算的亏损超过147亿港元,导致中信泰富的股价下跌约60%.(完)

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