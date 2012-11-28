〔香港热股〕龙源电力早盘涨逾6%至两周多高位,稍早获花旗调升投资评级

路透香港11月28日电---亚洲最大风力发电商--中国龙源电力集团股份有限公司(0916.HK)周三早盘股价涨逾6%至两周多高位,因稍早获投行花旗调升投资评级.

龙源电力早盘收升6.42%,报5.14港元;大市恒生指数.HSI则跌0.84%.

花旗将龙源电力的投资评级由"中性"上调至"买入",因公司快将就其3亿美元永久债券的发行工作展开路演,并相信会获得市场良好反应,因为本地债券价格走高,且流动性充裕.而发债计划将取代原先增发H股股份的计划.

花旗并称,预期龙源电力是次发行的永久债券息率与公司整体债务平均成本5.5%水平相若,故对公司盈利影响不大.

龙源电力于今年5月公布拟增发不超过总股本50%的新H股,集资以扩展风电和太阳能等新能源项目,但因不获投资者支持导致股价大跌,其后公司削减H股增发比例至不多于30%.[ID:nSH0104801][ID:nSH0107839]

不过,龙源电力在过去三个月股价仍累计跌5%,并跑输同业华能新能源(0958.HK)和大唐新能源(1798.HK)的表现.(完)

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--记者 雷美珍; 审校 张喜良

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