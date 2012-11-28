〔香港热股〕龙源电力早盘涨逾6%至两周多高位,稍早获花旗调升投资评级

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透香港11月28日电---亚洲最大风力发电商--中国龙源电力集团股份有限公司(0916.HK)周三早盘股价涨逾6%至两周多高位,因稍早获投行花旗调升投资评级.
龙源电力早盘收升6.42%,报5.14港元;大市恒生指数.HSI则跌0.84%.
花旗将龙源电力的投资评级由"中性"上调至"买入",因公司快将就其3亿美元永久债券的发行工作展开路演,并相信会获得市场良好反应,因为本地债券价格走高,且流动性充裕.而发债计划将取代原先增发H股股份的计划.
花旗并称,预期龙源电力是次发行的永久债券息率与公司整体债务平均成本5.5%水平相若,故对公司盈利影响不大.
龙源电力于今年5月公布拟增发不超过总股本50%的新H股,集资以扩展风电和太阳能等新能源项目,但因不获投资者支持导致股价大跌,其后公司削减H股增发比例至不多于30%.[ID:nSH0104801][ID:nSH0107839]
不过,龙源电力在过去三个月股价仍累计跌5%,并跑输同业华能新能源(0958.HK)和大唐新能源(1798.HK)的表现.(完)
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--记者 雷美珍; 审校 张喜良
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