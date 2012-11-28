〔基金观点〕预料港股明年继续上升,地产股估值吸引--德盛安联

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透香港11月28日电---德盛安联资产管理周三称,预期随着明年中国经济好转带动企业盈利出现改善,港股恒生指数.HSI会继续上升,而本地地产股估值依然吸引,因相对楼价水平仍有一定折让幅度.
恒生指数周三连续第三个交易日下跌,受对中国增长敏感类股拖累,但由年初至今则累计上升17%,表现优于欧美以及不少环球股市,其中一个因素是境外资金持续流入.
德盛安联亚太首席投资总监陈致强在记者会上称,恒生指数在现水平见支持,因为明年中国经济好转有助企业盈利改善,同时相信美国财政悬崖问题最终会得到解决.
"过去数月外资持续流入香港市场,令港元需求强劲,相信资金流入的趋势会持续至明年."他认为,中国经济不会出现硬着陆,并相信国内生产总值(GDP)增长保持在7.5%.
陈致强并称,香港地产股的估值吸引,因为以香港楼价升幅计算,地产股的股价有相当折让.而美国于2015年前维持低利率,预料香港的借贷成本持续低企,供应量也要在2014年以后才得到改善,因此预计香港楼价会持续上升,至2014-15年才会见顶.
至于H股方面,该行偏好工业类、汽车、保险和地产板块.
该行亦继续看好亚洲债券,尤其是高收益和企业债券,预料明年仍可带来一些回报.
德盛安联为安联集团旗下的资产管理分支,其团队偏布全球19个市场,截至今年6月底止其管理资产总值逾2,910亿欧元.(完)
--记者 雷美珍; 审校 张喜良
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