〔香港股市〕恒指连续第三日收跌,受累内地市场低迷

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透香港11月28日电---香港股市周三连续第三个交易日下跌,受对中国增长敏感类股拖累,因内地市场低迷且美国预算谈判进展不大,令财政悬崖忧虑重燃.
恒生指数.HSI收低0.6%,至21,709点,恒生国企指数.HSCE收跌1.2%至10,399.2点.
沪深300指数.CSI300收盘跌1.0%,沪综指.SSEC下挫0.9%.上日沪综指自2009年1月以来首次收在2,000点关口下方,今日进一步下滑.
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透北京2月26日 - 中国央行副行长潘功胜日前表示，目前境外投资者投资占中国债券市场比重约1.2%，还有很大增长潜力；下一步，央行将继续积极推进完善各项配套政策安排，为境外投资者提供更加友好、便利的投资环境。
路透上海2月26日 - 香港东英金融投资公司与中国磁晅资本周日签订合作协议，双方成立合伙企业，专注于投资通过互联网改造后可以成为行业巨无霸的传统企业，首期基金规模30亿人民币。