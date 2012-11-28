版本:
中国
货币新闻 | 2012年 11月 28日 星期三 16:23 BJT

〔香港股市〕恒指连续第三日收跌,受累内地市场低迷

路透香港11月28日电---香港股市周三连续第三个交易日下跌,受对中国增长敏感类股拖累,因内地市场低迷且美国预算谈判进展不大,令财政悬崖忧虑重燃.

恒生指数.HSI收低0.6%,至21,709点,恒生国企指数.HSCE收跌1.2%至10,399.2点.

沪深300指数.CSI300收盘跌1.0%,沪综指.SSEC下挫0.9%.上日沪综指自2009年1月以来首次收在2,000点关口下方,今日进一步下滑.

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐