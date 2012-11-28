〔香港个股〕壹传媒签约出售台湾业务,黎智英退出台湾媒体市场(更新版)

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路透香港/台北11月28日电---台湾公平交易委员会周三表示,香港媒体集团壹传媒(0282.HK)已与买方团队签约,出售台湾的电视及平面媒体印刷业务.这也意味着壹传媒主席黎智英正式退出台湾传媒市场.

台湾公平会委员孙立群以及台塑集团一名高层向路透证实此事.孙立群表示,买方团队会在短期内递件申请审批.除了公平会外,主管媒体事务的国家通讯传播委员会(NCC)也会审查此案.

壹传媒股份周三在香港交易所暂停买卖,等待相关协议公告.停牌前,壹传媒壹传媒周二收报1.59港元,过去一个月跌幅约6.47%,今年迄今大涨123.53%.

台湾苹果日报今日报导,壹传媒已与中国信托慈善基金会董事长辜仲谅等团队签定出售台湾业务的合约,作价175亿元台币.买家除了原先市场知晓的台塑集团、中国旺旺(0151.HK)主席蔡衍明,还新增台湾龙严股份有限公司(5530.TWO)董事长李世聪,以及台湾产物保险(2832.TW)董事长李泰宏.

根据路透取得的台湾壹传媒集团内部公告称,新买家重申相关事业单位的工作条件原则上不会改变,并尊重壹电视既定营运策略.

香港壹周刊于进军台湾媒体业,台湾苹果日报两年后创刊,两项业务均有盈利.不过,黎智英将版图扩大至电视,因旗下频道无法进入台湾有线电视频道系统播映等因素,令电视业务迄今仍亏损,并拖累母集团2011/12年全年转盈为亏.(完)

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