版本:
中国
货币新闻 | 2012年 11月 28日 星期三 17:48 BJT

〔香港个股〕吉利汽车一名股东寻求配售高至20亿港元股份--销售文件

路透香港11月28日电---据路透周三获得的销售文件显示,中国最大民营汽车制造商--吉利汽车控股有限公司(0175.HK)的一名股东寻求配售吉利汽车高至20亿港元的股份.

销售文件显示,Goldman Sachs Principal Investment Area拟按每股3.3-3.4港元,配售吉利汽车6亿股股份,套现19.8-20.4亿港元.

配售价较吉利汽车周三收市价3.58港元,折让5.0-7.8%.吉利汽车今天收跌2.19%,大市恒生指数.HSI则跌0.62%.

高盛(GS.N)负责是次配售安排.(完)

浏览吉利汽车其他新闻,请点选[0175.HK-CMN]

--记者 雷美珍; 审校 张喜良

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐