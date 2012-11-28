〔香港个股〕融创中国一名股东寻求配售高至5.4亿港元股份--销售文件

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透香港11月28日电---据路透周三获得的销售文件显示,中国房地产商--融创中国(1918.HK)一名股东寻求配售融创高至5.4亿港元的股份.
销售文件显示,美国私募股权投资公司贝恩资本旗下Bain Capital Sunac Limited拟按每股4.42-4.50港元,配售融创1.2亿股股份,套现5.3-5.4亿港元的股份.
配售价较融创周三收市价4.85港元,折让7.2-8.9%.该股今天收跌0.82%,过去一个月累计涨近25%.
融创另一名股东鼎晖投资亦于上周以配售形式寻求出售高至5.7亿港元的股份.
尽管今天港股恒生指数.HSI收跌0.62%,但无碍现有股东出售股份的兴致,稍早吉利汽车(0175.HK)亦遭股东配售高至约20亿港元的股份.(完)
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--记者 雷美珍; 审校 张喜良
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