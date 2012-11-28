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亚洲 | 2012年 11月 28日 星期三 18:51 BJT

〔香港个股〕融创中国一名股东寻求配售高至5.4亿港元股份--销售文件

路透香港11月28日电---据路透周三获得的销售文件显示,中国房地产商--融创中国(1918.HK)一名股东寻求配售融创高至5.4亿港元的股份.

销售文件显示,美国私募股权投资公司贝恩资本旗下Bain Capital Sunac Limited拟按每股4.42-4.50港元,配售融创1.2亿股股份,套现5.3-5.4亿港元的股份.

配售价较融创周三收市价4.85港元,折让7.2-8.9%.该股今天收跌0.82%,过去一个月累计涨近25%.

融创另一名股东鼎晖投资亦于上周以配售形式寻求出售高至5.7亿港元的股份.

尽管今天港股恒生指数.HSI收跌0.62%,但无碍现有股东出售股份的兴致,稍早吉利汽车(0175.HK)亦遭股东配售高至约20亿港元的股份.(完)

浏览融创中国其他新闻,请点选[1918.HK-CMN]

--记者 雷美珍; 审校 张喜良

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