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亚洲 | 2012年 11月 29日 星期四 08:08 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--11月29日

路透香港11月29日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=7.7494港元HKD=)

  美股道琼工业指数.DJI周三收高106.98点或0.83%,报12,985.11点.众议院议长贝纳称可能作出妥协避免
跌落"财政悬崖",为投资者带来希望,令股市由跌转升.  

公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                              (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
-------------------------------------------------------------------------------------
中海油  (0883.HK)   (CEO.N)  208.940   -0.35      24779            16.192       0.32
中国铝业(2600.HK)   (ACH.N)   10.610    0.19      27504             3.289       0.88
中国移动(0941.HK)   (CHL.N)   56.790    1.50      96881            88.018       0.59
中国人寿(2628.HK)   (LFC.N)   43.710    0.37      47521            22.582       0.81
中石油  (0857.HK)   (PTR.N)  131.290   -0.31      28655            10.174      -0.06
中石化  (0386.HK)   (SNP.N)  104.440   -0.08      12583             8.093       0.54
汇丰控股(0005.HK)   HBC.N   50.000    0.46     274803            77.494       0.38
中电信  (0728.HK)   (CHA.N)   54.500    1.09      13677             4.223       0.56
中国联通(0762.HK)   (CHU.N)   15.420    0.00     120722            11.950       0.93
兖州煤业(1171.HK)   YZC.N   15.240    0.33      34812            11.810       0.77
华能国际(0902.HK)   (HNP.N)   32.580    2.65      17079             6.312       0.51
南方航空(1055.HK)   (ZNH.N)   22.350    0.90       8551             3.464      -0.17
东方航空(0670.HK)   (CEA.N)   17.170    1.00       5198             1.331     -49.98
中芯国际(0981.HK)   (SMI.N)    2.380    0.42      88578             0.369      -0.31  (完)

  --整理 李珊珊

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