《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--11月29日

路透香港11月29日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=7.7494港元HKD=) 美股道琼工业指数.DJI周三收高106.98点或0.83%,报12,985.11点.众议院议长贝纳称可能作出妥协避免 跌落"财政悬崖",为投资者带来希望,令股市由跌转升. 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 ( 0883.HK ) ( CEO.N ) 208.940 -0.35 24779 16.192 0.32 中国铝业( 2600.HK ) ( ACH.N ) 10.610 0.19 27504 3.289 0.88 中国移动( 0941.HK ) ( CHL.N ) 56.790 1.50 96881 88.018 0.59 中国人寿( 2628.HK ) ( LFC.N ) 43.710 0.37 47521 22.582 0.81 中石油 ( 0857.HK ) ( PTR.N ) 131.290 -0.31 28655 10.174 -0.06 中石化 ( 0386.HK ) ( SNP.N ) 104.440 -0.08 12583 8.093 0.54 汇丰控股( 0005.HK ) HBC.N 50.000 0.46 274803 77.494 0.38 中电信 ( 0728.HK ) ( CHA.N ) 54.500 1.09 13677 4.223 0.56 中国联通( 0762.HK ) ( CHU.N ) 15.420 0.00 120722 11.950 0.93 兖州煤业( 1171.HK ) YZC.N 15.240 0.33 34812 11.810 0.77 华能国际( 0902.HK ) ( HNP.N ) 32.580 2.65 17079 6.312 0.51 南方航空( 1055.HK ) ( ZNH.N ) 22.350 0.90 8551 3.464 -0.17 东方航空( 0670.HK ) ( CEA.N ) 17.170 1.00 5198 1.331 -49.98 中芯国际( 0981.HK ) ( SMI.N ) 2.380 0.42 88578 0.369 -0.31 (完) --整理 李珊珊