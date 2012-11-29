《香港报摘》--信报11月29日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 要闻版头条:
--政府推出买家印花税(BSD)和额外印花税(SSD)加强版一个多月,楼价和地价仍高企.上周五截标的将军澳第68A2区限量地和九龙湾商贸地同以高价批出,其中将军澳地皮买家为罕有购地的丽新发展(0488.HK),财团成员更包括新地(0016.HK)非执行董事郭炳湘.
* 其他:
--老牌华资银行创兴银行(1111.HK)董事会及高层人事变动,行政总裁首次非由廖氏家族成员出任.这次人事变动再引起市场不同联想,包括大股东廖烈智放权是否是为了淡化家族色彩,为未来卖盘而铺路.
--恒隆地产(0101.HK)董事长陈启宗在云南昆明主持恒隆广场昆明开工剪彩仪式后表示,恒隆看好内地的商业地产,将继续在主要城市发展优秀商业地产项目,至2018年在内地发展的商业地产总投资额将达700亿港元.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 李珊珊; 审校 林高丽
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
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香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。