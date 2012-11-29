《香港报摘》--信报11月29日

* 要闻版头条:

--政府推出买家印花税(BSD)和额外印花税(SSD)加强版一个多月,楼价和地价仍高企.上周五截标的将军澳第68A2区限量地和九龙湾商贸地同以高价批出,其中将军澳地皮买家为罕有购地的丽新发展(0488.HK),财团成员更包括新地(0016.HK)非执行董事郭炳湘.

* 其他:

--老牌华资银行创兴银行(1111.HK)董事会及高层人事变动,行政总裁首次非由廖氏家族成员出任.这次人事变动再引起市场不同联想,包括大股东廖烈智放权是否是为了淡化家族色彩,为未来卖盘而铺路.

--恒隆地产(0101.HK)董事长陈启宗在云南昆明主持恒隆广场昆明开工剪彩仪式后表示,恒隆看好内地的商业地产,将继续在主要城市发展优秀商业地产项目,至2018年在内地发展的商业地产总投资额将达700亿港元.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 李珊珊; 审校 林高丽

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