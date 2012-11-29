《香港报摘》--经济日报11月29日

* 要闻版头条:

--人保集团(新上市编号(1339.HK))公开招股今午截止,市传初步已吸引逾两万人入票,超额认购逾5倍,冻结资金约69.5亿港元,为今年最多人认购的新股.消息指,招股期内港股波动,再加上不少机构投资者正磋商减持其他内险股,人保为平衡股东利益,暂倾向接近下限定价.

* 其他:

--经历董事总经理刘明辉被囚兼力抗新奥能源(2688.HK)财团收购的中国燃气(0384.HK)半年度优于预期.副董事总经理梁永昌指现金充裕,为回馈股东,决定今年起派中期息,股息每年都会有增长,未来会参考其他企业平均30%的派息比率来制定.

--平静一段时间的按揭(抵押贷款)战,又再升温,新战线转移至拆息按揭(H按,HIBOR最新报0.28厘)市场.花旗银行近日推出全新H按,全期H加1.7厘,且锁息上限,全城最低.业界估计H按将再成热门抢按地.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 李珊珊; 审校 林高丽

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