《香港报摘》--经济日报11月29日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 要闻版头条:
--人保集团(新上市编号(1339.HK))公开招股今午截止,市传初步已吸引逾两万人入票,超额认购逾5倍,冻结资金约69.5亿港元,为今年最多人认购的新股.消息指,招股期内港股波动,再加上不少机构投资者正磋商减持其他内险股,人保为平衡股东利益,暂倾向接近下限定价.
* 其他:
--经历董事总经理刘明辉被囚兼力抗新奥能源(2688.HK)财团收购的中国燃气(0384.HK)半年度优于预期.副董事总经理梁永昌指现金充裕,为回馈股东,决定今年起派中期息,股息每年都会有增长,未来会参考其他企业平均30%的派息比率来制定.
--平静一段时间的按揭(抵押贷款)战,又再升温,新战线转移至拆息按揭(H按,HIBOR最新报0.28厘)市场.花旗银行近日推出全新H按,全期H加1.7厘,且锁息上限,全城最低.业界估计H按将再成热门抢按地.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 李珊珊; 审校 林高丽
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--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。