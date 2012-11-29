《香港报摘》--其他报纸重要消息11月29日

* 明报:

--创维数码(0751.HK)管理层称,下半年将继续把握政府刺激内需政策,将电视业务推广至三四线城市,并把内地电视机销售的全年目标由760万台调升至810万台.

--中国燃气(0384.HK)董事总经理兼总裁刘明辉表示,近期中燃的股东结构出现重大改变是好事,除了中石化(0386.HK)(600028.SS)外,未来还希望与北京控股(0392.HK)、富地石油FOOI.L及韩国SK集团有实质合作.

* 星岛日报:

--有访京问责官员得知,中共七名政治局常委已有初步分工,明年换届会出任全国人大委员长的新任常委张德江,将会接替新任中共总书记、现任国家副主席习近平,出掌中央港澳协调小组组长,执掌港澳事务.

--亚洲电视日前报警指控城市电讯(1137.HK)主席王维基盗窃商业机密文件后, 亚视执行董事盛品儒呼吁王维基尽快前往自首;王维基周三(28日)亦正式入禀高等法院控告盛品儒及亚视诽谤,要求法院颁禁制令及向亚视索偿.

* 苹果日报:

--香港银行相继下调人民币存款利率,大新银行(2356.HK)下调3个月至12个月定存息率,减幅最多0.2厘,目前最高者为50万元人民币以上12个月定存,年利率3.1厘.

--羽绒服企业波司登(3998.HK)公布,截止今年9月底止中期业绩,纯利减少3.4%至3.16亿元人民币.

* 东方日报:

--AXA安盛行政总裁夏伟信表示,冀在寿险市场加把劲,于5年内跻身市场三甲,并成为首席综合险商,不排除日后陆续会以购并拓展香港及国内市场.

* 文汇报:

--财经事务及库务局局长陈家强表示,与美国和欧洲比较,黑池交易在亚洲,包括香港的交易量相对较低,于上月底在港黑池执行的交易申报量约占市场总成交2.2%.

--据苏宁(002024.SZ)战略规划,未来10年苏宁将继续巩固在香港和日本的发展,预计到2013年香港达到50家,取得香港第一的行业地位.

--小南国(3666.HK)行政总裁康捷表示,公司坚持多品牌发展策略,计划明年开店逾20家,开拓3个至4个新城市.旗下新品牌"南小馆"明年将走出香港,进军内地,首站是上海.

* 大公报:

--日本弹珠机营运商Dynam Japan(6889.HK)主席兼行政总裁佐藤洋治表示, 未来将有一半时间留在香港, 重点研究发展亚洲市场的机遇及策略.他透露,有与澳门赌场洽谈引入弹珠机,惟目前未有具体合作计画. (完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 萧萍; 审校 李珊珊/屈桂娟

台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]