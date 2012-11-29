《香港重要政经日程》--11月29日-12月5日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
=====================今日香港主要政经消息==========================
11月29日(周四)
-- 鸿宝资源(1131.HK)公布中期业绩.
-- 周大福珠宝(1929.HK)公布中期业绩.
-- 庄士机构国际(0367.HK)公布中期业绩.
-- 中科矿业(0985.HK)公布中期业绩.
-- 远东酒店实业(0037.HK)公布中期业绩.
-- 嘉利国际(1050.HK)公布中期业绩.
--14:00 六福集团(0590.HK)中期业绩记者会.
--14:30 中远太平洋(1199.HK)股东特别大会.
--15:30 招商局中国基金(0133.HK)股东特别大会.
--16:30 香港10月零售销售数字.
=====================近日香港主要政经消息==========================
11月30日(周五)
-- 金管局公布10月货币计数.
-- 香港政府公布10月财政报告.
-- 中国水务(0855.HK)公布中期业绩.
-- 英发国际(0439.HK)公布中期业绩.
-- 沿海家园(1124.HK)公布中期业绩.
-- 镇科集团(0859.HK)公布中期业绩.
-- 香港食品投资(0060.HK)公布中期业绩.
-- 美亚娱乐资讯(0391.HK)公布中期业绩.
-- 壹传媒(0282.HK)公布中期业绩.
-- 银基集团(0886.HK)公布中期业绩.
-- 华信地产财务(0252.HK)公布中期业绩.
--10:00 奥普集团控股0477.HK股东特别大会.
--10:00 中国高精密(0591.HK)股东周年大会.
--10:00 现代乳业(1117.HK)股东周年及特别大会.
--12:00 美高梅中国(2282.HK)于澳门举行股东特别大会.
*12月3日(周一)
--09:00 哈尔滨电气(1133.HK)在哈尔滨举行股东特别大会.
--10:00 企展控股(1808.HK)股东特别大会.
--14:30 国美电器(0493.HK)股东特别大会.
*11月4日(周二)
-- 港通控股(0032.HK)董事会考虑派发第三季中期股息.
--10:00 大洋集团(1991.HK)股东周年大会.
*11月5日(周三)
-- 英皇证券(0717.HK)公布年度业绩.
--10:00 光星电子(2310.HK)股东特别大会.
--10:30 汇丰11月采购经理人指数.
--12:00 金山能源(0663.HK)股东特别大会.
--14:30 中海集运(2866.HK)上海举行股东特别大会.
--15:00 凤凰卫视(2008.HK)股东特别大会.
注: 1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)
--整理 李珊珊
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。