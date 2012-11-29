〔港报社评〕卖地价高,政府增地未赢信心--经济日报11月29日

将军澳一幅住宅地昨以高于市场预期的价格成交,反映发展商仍看好未来2年楼市.此因住宅项目发展虽要约4-5年,但入伙前24个月已可推出预售楼花,故新购土地最快可在2014年底预售楼花套现,故发展商只需押注两年后楼价仍可高企,此或有三因素可支持.

其一,住宅供应仍持续不足.市场一般估计每年要有约2万个新楼单位供应,才满足需求,2014年的一手供应估计仅约18,000个,就算届时有首批2,500个新居屋单位让市民提前预购,市场还有近年因供应不足而大量积压的购买力待消化,此令发展商不担心两年后楼市会供应过剩.

其二,超低息期不断延长.美国联储局今年9月表示,超低息期将延至2015年中,储局本月中再放风,欲将超低息期延长至2016年初,此意味利好楼市的超低息环境在未来3年多都难改变.且在美国不断印钞下,环球热钱势有增无减,此将利好包括香港楼市在内的资产市场.

其三,开拓新土地进度缓慢.港府去年底展开优化土地供应策略研究,欲透过填海、开发岩洞等渠道开拓土地,惟首阶段谘询在今年3月底结束后,原计划在今年第三季展开的次阶段谘询至今未见踪影,令外界担心港府开拓土地的魄力不足,没有足够的土地就难遏楼市.

在上述三大因素下,不但发展商对未来两年楼市续看好,市民亦忧楼价仍易升难跌,故港府虽出买家印花税等辣招,楼市亦只是成交急跌,楼价却未明显下降.港府必须在增加土地供应一事上交出成绩,令市民相信楼宇供应会在中长期增加,才可赢得市民对港府有力调控楼市的信心. (A06)