〔港报社评〕梁宅僭建有保护伞?屋宇署应交代释疑--明报11月29日

特首梁振英山顶大宅的僭建,事态发展,不单梁振英的诚信备受质疑,连屋宇署的角色和做法也有一些不正常之处,涉及屋宇署是否偏离了专业部门职能,以及有否厚待梁振英.综合传媒报道、上周五梁振英发表的声明和本周二屋宇署发表的新闻稿,屋宇署处理梁宅僭建备受质疑之处,主要有三方面:

(1)屋宇署被指掩饰梁宅4号屋的僭建地库.最初屋宇署并无具体回应,只笼统表示”按视察所得的分析和跟进工作仍在进行”.及后梁振英就大宅僭建发表声明,自揭4号屋有僭建地库,令公众观感上会认为屋宇署有为梁振英掩饰之嫌.

(2)屋宇署对僭建地库的处理,有厚待梁振英之嫌.屋宇署表示先后给梁振英或其委任的认可人士,书面要求提供外墙的资料和建造目的,但是到上周五,梁振英方面都没有回应.事态延宕5个月,屋宇署又没有跟进,予人有厚待梁振英之感.

(3)屋宇署解释视察梁宅僭建时表示,“在视察期间,主要是核证所举报或传媒报道的怀疑违例搭建物是否属实,而不会随便在其他私人地方视察”.这个说法,与该署以往视察梁大宅,揭出传媒未报道的僭建物的情,自相矛盾.另外,屋宇署这种僵化做法,根本不可能应对僭建问题.

屋宇署是一个专业部门,公众寄望它按专业操守和原则执法,但最近人们看到屋宇署有不正常甚至涉嫌违法处理之处.对于这些质疑,屋宇署应该全面澄清,不但为自己洗脱嫌疑,也可以确立政府处事公平、公正的信誉和形象. (A03)