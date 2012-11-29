〔港报社评〕A股弱势在信心,制度建设须加强--文汇报11月29日

A股市场持续弱势下跌,沪深两市主要股指盘中再创收盘新低,沪指一度跌至1,968.21点.最近7个月,沪深A股总市值已累计蒸发4.3万亿港元,跌幅为全球主要股市之冠.在中国经济持续较快增长的同时,作为经济晴雨表的股市却屡创新低,与经济表现背道而驰,根源在于中国投资者对股市失去信心.面对近几年A股急挫,加上监管制度不健全导致弊案屡生,令投资者对A股市场的戒心加重.A股持续疲弱不但是不正常的表现,而且将收窄企业融资及市民财富增值的渠道,不利经济的转型发展.有关方面应着手推动A股市场的制度建设,重振投资者信心.

一般来说,股市与实体经济互为表里.中国经济虽然年中出现过一轮调整,但已有谷底回稳迹象,全年增长率预计超过7.5%,成为全球经济增长的主要火车头之一,连带有背靠中国优势的港股也因而受惠.近日港汇持续高水正说明热钱正流入香港以分享中国经济的红利.然而,实体经济向好、国际投资者热捧等因素却未能令A股摆脱颓势.

中国投资者对A股失去信心,固然与环球经济未明朗、大量股票禁售期将结束、利好政策出台落空等因素有关,但最重要的有两个方面:一是大部分投资者都经历过A股由高位6,000点直跌2/3的惨痛教训,中国投资者早已心有余悸.二是中国股市仍处于建设阶段,对于上市企业的监管仍未足够,监审不分及股票发行机制也为人所诟病.由于制度建设不足,令不少投资者宁愿将资金投向别处,导致A股市场一蹶不振.

一个健康的股市,不但可以为投资者提供投资的机会,令市民通过财富增值增加消费,激活内需,而且让企业可通过发行股票集资发展,形成良性的互动关系.然而,目前中国股市却与经济表现脱轨,这对于经济结构转型及长远经济发展都无好处.有关方面应针对投资者信心不足的症结,改革现时监审不分、规管不力、惩处不严等不足,推出更多支持股市发展的措施,例如继续扩大RQFII规模,为股市引入更多资金,重振投资者的信心.(A04)