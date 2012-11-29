〔港报社评〕推动政改肃腐败生态文明建小康--信报11月29日

中国A股跌势不止,上证综合指数昨天再跌逾17点,收市报1,973点,第二日跌破2,000点心理大关.深证指数亦无法稳守1,800点,影响之下,港股也加剧跌势.如今2,000点防线失守,不仅进一步挫伤投资者信心;也令市场缺乏效率的缺陷,响起更刺耳的警鸣.

过去两年,中国A股虽云受到国际金融危机冲击和国内经济增速逐步滑落影响,下跌趋势似乎顺理成章.但从今年第三季度起,中国经济有回稳迹象,但A股依然沽压如山,一沉难起,完全丧失了作为实体经济晴雨计的作用,充分暴露出制度运行机制的自身缺陷.

这些缺陷,有人归咎于政府过多干预而令市场失去应有的功能.中国证监会主席郭树清在“十八大”会议期间曾表示,监管机构须要对股市下跌承担一定责任.事实上,A股市场企业的资产质素参差,对投资者利益缺乏保障,一直备受诟病.

如今A股跌势难以扭转,很大程度是大家对市场失去信心所致.近期不少A股企业股份遭大手减持,当中不少是企业高层减少持有,究竟此举是管理层对企业未来价值不乐观,还是以前低价持有而在目前乘机套现,都令外间充满疑问;加上近日的酒鬼酒“塑化剂风波”,使投资者更变成惊弓之鸟,对股市退避三舍.

若投资者对市场信心无法恢复,当前宏观经济好转也不易对股市产生持续性的刺激作用.短期来说,大小规模非流动性股份出售解禁,据估计,在第四季度规模有5,000亿港元,令市场充满沽压阴影.如今股市指数跌破2,000点,可以说进一步突显了A股缺乏市场效率的缺陷.

事到如今,深化证券市场改革实刻不容缓,提升上市企业质素和管治水平,逐步改善发行制度、定价制度和信息披露制度,加强对投资者的保障,有合理的分红回馈,使长期投资资金可以得到稳定回报,看来是重建投资者对股市信心的基础. (A02)