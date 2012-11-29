〔港报财经评论〕悬崖风险渐见顶--信报11月29日

悬崖风险渐见顶 /习广思

全球最熊A股继续寻底,上证综指跌穿2,000点后,再没有救市论,也没有蓝筹价值论,大抵股民已心死,连中国也心死.《人民日报》罕有地唱淡A股,直指A股短中长线均无利好因素支撑.短期看,市场信心脆弱,悲观情绪蔓延.中期看,IPO长龙等上市,解禁减持,无改股市供过于求的压力.长期看,经济发展面临转型,经济增长放慢,令股市价值回归过程变得复杂.叫人意外的是,长期呼吁入市的郭树清在一个公开论坛上避谈股市看法.看来是,人事在变,叫入市也不用太用力.不过,官报罕有唱淡,官员罕有避谈,A股这一跌对股民可谓打击沉重,当没有人再对A股有期望时,大概就是收集的时候.

港股在期指结算前夕回软,周二升上22,000点屠熊后,昨日最多跌200点,尾市跌幅收窄,收报21,708点,跌135点.大市成交额467亿港元,沽空比率8.9%.尽管大市调整,但仍有多只股份创一年新高,集中内房股及濠赌股.资金热不热?哪里是资金涌港目的地?这都难以判断,但人民币强势未变,区内发债热情未冷却,新股排队上市未完,及至个别公司频频抽水、股东套现,昨日轮到高盛沽吉利(0175.HK),这场资金派对似乎尚未完结.值得留意的是,美国财政部半年报告没有把中国列入汇率操控国,新财长上台后,有望减低双边就货币问题的磨擦.不过,人民币在一个月内16次涨停,已经有论者指人仔升值空间很细.外汇局回应是,汇率预期基本稳定.即一切都是预计之中,似乎中国对人仔升值仍有默许的空间.

市场焦点再次回到”财政悬崖”,政客虽然开始讨论,但似乎毫无进展,成为股市回落的理由.要两党突然变老友,实在太难,但悬崖问题可以不解决吗?政客将拖到最后一分钟,圣诞前倾不妥,仍有机会拖到2013年年初.但是,股市已率先跳崖,标普500指数跌至250天线后打开降落伞,有望进入巩固期.据Jefferies的统计,“财政悬崖”4个字在11月的媒体曝光率急增,全球谈论美国如何跳崖,但”财政悬崖”风险已逐渐见顶,意味着悬崖风险已在股市上反映得差不多.美国国会财政预算办公室在11月初发表报告称,如果国会不能避过”财政悬崖”,2013年年底失业率将升至9.1%,经济增长将下降0.5%,拖累美国经济陷入衰退.(B02)

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慎防英镑走势陷阱 /苏子

上周五英镑兑美元以大阳烛的利好形态触及50天SMA阻力.然而,汇价踏入本周后却一直乏力突破此重要阻力,到昨天更跌破1.60心理关口,暂时最低曾见1.5992水平.由于上周五仍是美国感恩节假期,汇市交投相对淡静,相信上周五出现的利好形态,有较高机会是因为淡静的市况造成.如昨晚英镑兑美元能进一步下挫,并在10天SMA的1.5955支持以下收市,则上周五的利好形态便很大机会演变为走势陷阱,预料稍后汇价将扭转本月中旬自1.5826低位开始的上升浪,且有甚高机会跌破由此低位升至上周二1.6056高位的61.8%调整目标,即1.5914关键支持,再次下试200天SMA的1.5860支持及本月中旬的1.5826低位.

英镑兑日圆自本月13日触及125.60低位后便开始显着上升,此升浪延续至上周四,当汇价高见132.32水平后,却以十字星待变形态收市才有见顶回落的迹象.本周二英镑兑日圆虽然可以突破上周五的高位,可惜在触及132.43高位后便再次掉头回落,而日线CCI指标同时出现顶背驰的不利讯号,故令汇价短期见顶的机会大增.昨天英镑兑日圆所造的130.69低位与10天SMA支持相若,如昨晚汇价能以大阴烛不利形态跌破10天SMA支持收市,将可确认汇价已于本周二见了短期重要顶部,担心20天SMA支持亦会不保,并继续下试127.70重要支持.

昨天欧罗兑美元在欧洲入市后曾略破前天的1.2914低位,幸而破位后仅低见1.2910水平,暂时未有进一步跌破50天SMA的1.2903支持及上周四的1.29高位,但由于欧罗兑美元自上述低位的反弹仅触及1.2937,乏力升越亚洲市的1.2945高位,故昨晚仍存在破关而下的危机.如昨晚欧罗兑美元显着在上周四的1.29高位以下收市,预料汇价的短期走势将明显转劣.(B10)