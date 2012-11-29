〔港报财经评论〕港地产股,候低收集--经济日报11月29日

港地产股,候低收集 /林瑞芬

A股失守2,000不争气,港股昨跌135点至21,708收市,成交额467亿港元.周四场内结算完到周五场外结算,料守21,500楼上.人保(1339.HK)今周招股冻结资金,加上A股砌落,恒指曾再冲22,000而回,表现算不俗.昨日国指及恒指的回挫属预期之内,跌市未见恐慌,且看内房股整体的强势,二、三线股被深度发掘,如中渝置地(1224.HK)、佳兆业(1638.HK)、越秀地产(0123.HK)分别被外资行发报告唱好,股价涨不停,昨涨3%-6%不等.可见大市暂抖气,未失重心.市底倘强,恒指50天线关键支持位近21,300可望守得稳.美国财政悬崖问题为股市不断制造杂音,但问题正如希债金援,政治角力,最终在权衡问题轻重下得以在最后一刻解决.判道指反弹力暂有限,暂受制阻力位约13,000,回落近12,600为关键支持.年底前的美股大趋势,认为还是要主力观察其在风灾后的一系列经济数据,将左右QE3的决策.

上证于周二失2,000关后,昨续挫0.9%,淡然面对.技术上,向下破以失守长方形论,量度下跌目标反覆约至1,850,昨收报1,973.A股弱势如此,但QFII或RQFII不断入去”抄底”,是价值陷阱,还是真有宝可捞,只有时间可证明.对A股只有保持一贯”升不狂,跌莫慌”态度,或能看得更清更真.市场会有时失常偏离现实,假若中国经济及企业利润回稳以至回升之路重拾,A股最终走向是会反映现实,之前同大家剖析过中国内地券商对此看法,核心关键起码见到内银股整体投资评级获上调,价值获重新肯定.

A股弱,美股不明朗,周旋其中,港股近月走势相对偏强,港汇亦印证一番.大形势如此,候低收集香港地产股还是可争取到较佳回报.论机会,由于H股目前仍为A股拖累,要维稳甚至推高港股,大户无理由全身押注H股.反之,香港地产股有可能获部分押注.其次,香港的房屋政策风险虽然存在,但始终全球央行量宽行动仍持续,大趋势利好实资的楼房市场.(009)

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人币升值,A股捱打 /余少文

人民银行数字显示,10月外汇资产只增加11亿元人民币,显示央行放松人民币升值阻力,可惜A股未能受惠货币升值反而继续捱打.幸好中国内地10月工业企业盈利表现好转,或反映中国内地经济复苏中,中线会利好A、H股.上证综合指数前日失守2,000点后,昨日反弹亦乏力,下跌0.9%,收1,973点.国企指数受拖累,但在A股收市后则跌幅收窄,全日只跌128点或1.2%,收10,399点,成交额116亿港元,惟有21%主板H股逆市上升,又以电力股表现较佳.至于红筹指数跌24点或0.6%,收4,297点,成交额42亿港元.随着国指调整,10天、20天和50天平均线开始汇聚,三线汇聚下,国指静极思动.而期指今日结算,希望大市在结算过后有明确方向.当然希望先跌后升,因为可以在低位加码,但最终仍然看A股走势.

人民银行昨日披露的数据显示,10月央行外汇资产只增加11亿元人民币,是五个月来最少,也只是同期金融机构新增外汇占款的5%,但好过9月新增外汇资产20亿元人民币对比外汇占款1,307亿元人民币的1.5%比重.由于10月贸易顺差高达319.9亿美元,创下2010年以来最大顺差,普遍预期外汇占款也会上升,反映热钱流入,但10月数字反而环比下跌.中国内地分析指9月外汇资产增加远远不及外汇占款,以及10月外汇占款环比显着下跌,是企业和居民在人民币升值下的结汇意愿低,才令外汇占款下降,惟央行同时降低购汇力度,也令商业银行持有大量外汇头寸,亦反映央行放宽人民币升值限制,故见到9月以来人民币升值步伐加快.虽然外汇占款和外汇资产下降,预期央行会继续透过逆回购来增加流动性,再加上每年年底财政存款多会大量投放,相信即使外汇占款和外汇资产继续减少,也不会影响流动性.

只是人行放任人民币升值,对航空股而言当然欢迎,因为中国国航(0753.HK)、东方航空(0670.HK)和南方航空(1055.HK)等可增加汇兑收益,但对A股而言则不是好事.因为人民币过去两年持续升值,A股则持续下跌,反映人民币升值并不代表A股吸引,如上证过去一年半由3,057点跌至昨日的1,973点,下跌35%,若然人民币继续上升,A股或要再捱打一段日子.(010)