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亚洲 | 2012年 11月 29日 星期四 11:52 BJT

香港已公布经济指标--2012/11/29

时间　     　 经济指标　　              按年%   前月(季)按年%  上年同月(季)按年% 
  2012年9月     零售值                     +9.4        +4.5           +24.0
  2012年9月     零售量                     +8.5        +3.2           +15.1
  2012年第三季  本地生产总值(GDP)          +1.3        +1.2            +4.3
  2012年10月    综合消费物价指数(CPI)      +3.8*       +3.8            +5.8  
  2012年10月    甲类消费物价指数(CPI A)    +4.3*       +4.3            +5.2
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  失业率       12年8-10月        12月7-9月         11年8-10月
                  3.4%              3.3%              3.3%
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  (以下以10亿港元为单位)　　　  　        当月　　      前月　      上年同期
  2012年10月    贸易赤字/盈余           -42.7         -45.2         -23.1
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  注: *为已经更新
      ^经修订数据. (完)

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