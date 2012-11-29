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货币新闻 | 2012年 11月 29日 星期四 16:47 BJT

〔香港数据〕10月零售销售货值按年上升4%,消费意欲大致平稳

路透香港11月29日电---香港政府周四公布,10月零售业总销售值按年上升4%,而销货数量升3.6%,均较9月增速有所减慢;但政府发言人称,本地消费意欲在过去一年收入改善的支持下,大致平稳.

政府发言人指出,访港旅游业持续增长,应在未来一段时间继续为零售业务带来一些支持.然而外围环境依然不明朗,令本地劳工市场渐见压力.

下表为香港近期的零售销售活动状况(单位:%):

销售值按年百分比变动 销售量按年百分比变动

2012年10月 +4.0* +3.6*

9月 +9.4^ +8.5^

8月 +4.6 +3.2

7月 +3.9 +1.4

6月 +11.0 +8.5

5月 +8.7 +5.7

4月 +11.4 +7.6

3月 +17.1 +13.2

2月 +15.6 +10.1

1月 +14.9 +9.1

2011年12月 +23.5 +17.1

11月 +23.4 +16.9

10月 +23.0 +15.0

注: * 初步数据

^ 经修订 (完)

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--记者 雷美珍; 审校 张喜良

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