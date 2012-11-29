〔香港数据〕10月零售销售货值按年上升4%,消费意欲大致平稳

标题新闻：摩根士丹利预计美联储3月将联邦基金利率目标区间上调25个基点至0.75-1.00%
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路透香港11月29日电---香港政府周四公布,10月零售业总销售值按年上升4%,而销货数量升3.6%,均较9月增速有所减慢;但政府发言人称,本地消费意欲在过去一年收入改善的支持下,大致平稳.
政府发言人指出,访港旅游业持续增长,应在未来一段时间继续为零售业务带来一些支持.然而外围环境依然不明朗,令本地劳工市场渐见压力.
下表为香港近期的零售销售活动状况(单位:%):
销售值按年百分比变动 销售量按年百分比变动
2012年10月 +4.0* +3.6*
9月 +9.4^ +8.5^
8月 +4.6 +3.2
7月 +3.9 +1.4
6月 +11.0 +8.5
5月 +8.7 +5.7
4月 +11.4 +7.6
3月 +17.1 +13.2
2月 +15.6 +10.1
1月 +14.9 +9.1
2011年12月 +23.5 +17.1
11月 +23.4 +16.9
10月 +23.0 +15.0
注: * 初步数据
^ 经修订 (完)
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--记者 雷美珍; 审校 张喜良
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Abercrombie & Fitch股价周三收报11.69美元，周四盘初急暴涨13%，报13.21美元。(完) (编译 白云/利棣儿; 审校 母红)
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