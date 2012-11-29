〔香港新股〕人保集团公开招股部分获逾15倍认购额,启动回拨机制--消息

* 人保公开招股部分获得15倍以上认购额

* 公司与承销商决定启动回拨机制,增加向散户发售数目

* 冻结资金逾200亿港元

记者 雷美珍

路透香港11月29日电---据熟知情况的消息人士周四对路透称,中国人保集团(1339.HK)香港首次公开发售(IPO)中,面向散户的公开招股部分已经获得15倍以上的认购额,因此公司决定启动回拨机制使公开招股比例由5%提高至7.5%.

虽然人保的公开招股刚于今天中午12点时截止认购,但消息人士称,由于散户认购反应良好,经初步点算公开招股部分已经获得15倍以上的认购额.

人保此前按每股3.42-4.03港元,发售约68.98亿H股股份,集资高至278亿港元.其中95%为供机构投资者认购的国际配售,其余5%为公开招股.

散户申请认购须预先缴付以招股价区间上限计的金额,以此计算冻结资金超过200亿港元.

不过据汤森路透旗下IFR此前报导称,人保可能以接近招股价区间低端定价.

所谓的回拨机制,在人保的专案是指在公开招股部分如获得15倍或以上但少于50倍的认购额时,国际配售的股份可重新分配至公开发售,使公开招股比例增至7.5%.如果认购额在50倍或以上但少于100倍,则公开招股比例可增至10%;认购额达100倍或以上时,比例进一步增至20%.

在公开招股比例提高至7.5%后,此部分的股份发售数目由原来的3.45亿股增至5.17亿股.

人保为中国主要综合保险商,亦为中国最大非寿险公司--中国财险(2328.HK)的母公司,其他业务尚有人寿保险、健康险、资产管理.其主要竞争对手包括中国人寿(2628.HK)(601628.SS)、平安保险(2318.HK)(601318.SS).

中国财险周四午盘中段涨0.31%,报9.82港元.(完)

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