〔CNH市场动态〕流动性佳短期利率维持低档,部分港银调降存款利率

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港11月29日电---香港离岸人民币短期利率CNHIBOR周四维持在低档.市场人士指出,受到人民币升值带动,场内短期资金量充裕,货币市场出现年底前少见的宽松景象.
他们表示,下个月适逢年底,来自于企业及金融机构本身的作帐需求料出现.不过,只要内地资金状况未大幅收紧,预料离岸资金池将受惠于近期的人民币升值,而保持相对宽松.
"人民币看升的关系,最近资金是比较宽松,比较多的钱进来,"一亚系银行资金调度人士说,"年底有window dressing(作帐)需求,利率会高一点,但不会高到哪里去,跟现在差不多."
本地时间15:40时,离岸人民币经纪商的银行间同业拆息CNHDEPO=BRKR中,隔夜品种CNHOND=BRKR报0.70/1.00%,较一周前的0.30%小升,但仍在低档区.
七天期品种CNHSWD=BRKR报1.45/1.95%,上周四亦在1.45%,本周最低曾至1.00%,为6月20日以来最低.
在人民币市场利率走低下,部分香港银行也开始下调人民币存款利率.大新银行(2356.HK)调降三个月以上高息人民币存款利率多数品种,调降幅度在0.10-0.20个百分点,其中一年期高息人民币存款利率由3.20%,调降至3.10%.
一本地银行人士表示,由于近期离岸人民币短期利率跌幅明显,存款利率也相应下调,"现在拆款只剩下(百分之)零点多,要cover资金成本比较吃力,我想这是银行下调的原因."
他指出,近期在央行以逆回购调节下,境内的短期利率相对稳定,离岸人民币供求情况好转,也令人民币利率稳中趋跌.
中国银行间市场周四质押式回购加权利率CNREPO=CFXS七天品种趋稳,未延续昨日的涨势,隔夜利率也基本稳定.资金面依旧保持基本平衡,不过月末将至,机构的出钱意愿稍有减弱.[CN/CN]
欲浏览在岸与离岸人民币短期利率走势比较,请点选(link.reuters.com/xyt34t)
本地时间16:13,离岸人民币即期CNH=报6.2109/31,上日收在6.2238,第四季以来升值约1.4%.
人民币兑美元即期CNY=CFXS周四继续涨停行情,但中间价连续第二天回软,令成交价格较上日微幅下降,这在净结汇压力较大的情况下,进一步抑制接盘意愿,成交保持清淡.[CNY/CN-PMF](完)
--记者 李珊珊; 审校 张喜良
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--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。