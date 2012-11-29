〔CNH市场动态〕流动性佳短期利率维持低档,部分港银调降存款利率

路透香港11月29日电---香港离岸人民币短期利率CNHIBOR周四维持在低档.市场人士指出,受到人民币升值带动,场内短期资金量充裕,货币市场出现年底前少见的宽松景象.

他们表示,下个月适逢年底,来自于企业及金融机构本身的作帐需求料出现.不过,只要内地资金状况未大幅收紧,预料离岸资金池将受惠于近期的人民币升值,而保持相对宽松.

"人民币看升的关系,最近资金是比较宽松,比较多的钱进来,"一亚系银行资金调度人士说,"年底有window dressing(作帐)需求,利率会高一点,但不会高到哪里去,跟现在差不多."

本地时间15:40时,离岸人民币经纪商的银行间同业拆息CNHDEPO=BRKR中,隔夜品种CNHOND=BRKR报0.70/1.00%,较一周前的0.30%小升,但仍在低档区.

七天期品种CNHSWD=BRKR报1.45/1.95%,上周四亦在1.45%,本周最低曾至1.00%,为6月20日以来最低.

在人民币市场利率走低下,部分香港银行也开始下调人民币存款利率.大新银行(2356.HK)调降三个月以上高息人民币存款利率多数品种,调降幅度在0.10-0.20个百分点,其中一年期高息人民币存款利率由3.20%,调降至3.10%.

一本地银行人士表示,由于近期离岸人民币短期利率跌幅明显,存款利率也相应下调,"现在拆款只剩下(百分之)零点多,要cover资金成本比较吃力,我想这是银行下调的原因."

他指出,近期在央行以逆回购调节下,境内的短期利率相对稳定,离岸人民币供求情况好转,也令人民币利率稳中趋跌.

中国银行间市场周四质押式回购加权利率CNREPO=CFXS七天品种趋稳,未延续昨日的涨势,隔夜利率也基本稳定.资金面依旧保持基本平衡,不过月末将至,机构的出钱意愿稍有减弱.[CN/CN]

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本地时间16:13,离岸人民币即期CNH=报6.2109/31,上日收在6.2238,第四季以来升值约1.4%.

人民币兑美元即期CNY=CFXS周四继续涨停行情,但中间价连续第二天回软,令成交价格较上日微幅下降,这在净结汇压力较大的情况下,进一步抑制接盘意愿,成交保持清淡.[CNY/CN-PMF](完)

--记者 李珊珊; 审校 张喜良

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