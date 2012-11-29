〔香港个股〕港交所称收购LME计划已获得英国金融业管理局批准

标题新闻：摩根士丹利预计美联储3月将联邦基金利率目标区间上调25个基点至0.75-1.00%
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路透香港11月29日电---香港交易及结算所有限公司(0388.HK)周四公布,其以22亿美元收购伦敦金属交易所(LME)的计划,已经获得英国金融业管理局的批准,至此监管条件已达成.
港交所在公告中并称,收购计划现尚未达成的条件只有:法院批准计划及确认有关削减股本,以及计划于最后完成日期或之前成为无条件并生效.
"倘于12月5日取得法院批准及确认,预期计划将于12月6日或前后成为无条件并生效."该公司称.
港交所此前预期收购计划于今年第四季度完成.该股今天收涨0.4%,报124.8港元.(完)
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--记者 雷美珍; 审校 张喜良
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Abercrombie & Fitch股价周三收报11.69美元，周四盘初急暴涨13%，报13.21美元。(完) (编译 白云/利棣儿; 审校 母红)
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